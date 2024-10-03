LOEWE聯乘日本竹藝家帶來別注手袋系列！編織皮革Hammock和Puzzle Bag，為秋冬綴上一絲侘寂美

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以工藝和獨到的美學設計在市場站穩腳步的LOEWE，不時也會與世界各地的工匠、設計單位等合作，展現品牌的文化理念。近月，品牌再次迎來新合作系列，與日本竹藝家松本破風（Hafu Matsumoto），帶來4款全新設計手袋，在LOEWE的前衛美學中，添上一絲日本侘寂美。

師承自日本⽵編⼤師飯塚⼩玕斎的松本破風，擅長以扁平竹片作為藝術媒介，在塑形同時保留竹子的天然形態，曾獲得許多不同工藝獎項，是日本著名的⽵藝家。2019年，松本破風首次與LOEWE合作，推出一系列的竹片藝術品；這次兩者再度合作，把⽵藝編織工藝推至另一新層次。

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是次限定合作共有4款手袋，Interlaced Hobo Bag設計靈感源自松本破風的雕塑作品，袋身的立體結構以皮革編織而成，細看可見皮革之間以細繩打結固定，比一般精品手袋更具職人手作的溫度。手袋內部則縫製了Nappa羊皮抽繩小袋，和應LOEWE的經典Flamenco款式，集低調、優雅、高貴於一身。

而Interlaced Pocket in Calfskin，則宛如Hobo Bag的迷你版般登場。以皮革編織包裹Nappa羊皮束口袋，配以纖細的皮革肩帶，別具精緻感，小小一個可愛耐看，更秋冬的穿搭良物。

另一邊廂，是次聯乘亦以品牌的經典款式Hammock和Puzzle Bag為基礎，推出特別版手袋。特別版Hammock把袋身側面改成編織設計，在中心位置以獨特紋扣鎖緊、內部加以黑色鉤具，在優雅中增添日系機能設計，沉實卻亮眼。不過此款手袋現時已在品牌官網下架，有興趣的大家不妨到專門店碰碰運氣。

至於Puzzle手袋的設計則更為低調，把過往的拼接方式改成了以繩結固定，觸感更自然舒適；另一注目之處為以皮革纏繞的手把，較原來設計所使用的皮革手把更為柔軟，實用又耐看。







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