穿Prada的太空人！Prada與Axiom Space合作研發登月太空衣，打破時尚聯乘框架

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「穿Prada的惡魔」就聽得多，但「穿Prada的太空人」大家又能否想像到？沒錯，未來太空人也許真的會穿Prada上太空。

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Prada日前與載人太空飛行服務供應商Axiom Space發表Axiom「艙外機動裝置」（Axiom Extravehicular Mobility Unit；AxEMU）的太空衣設計，表示將會供美國太空總署NASA於「 阿提米絲3號」（Artemis III）任務使用，打破時尚聯乘框架。

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這次雙方聯手設計的太空衣，是NASA「艙外探索機動裝置」 (Exploration Extravehicular Mobility Unit xEMU) 太空衣的升級版，講求靈活度、性能和安全性，能讓太空人在永久陰影區承受極寒低溫至少兩小時，並進行長達八小時的太空漫步。

設計特色方面，則由Prada的設計和產品研發團隊提供靈感，利用先進技術和創新的縫紉方法，把功能與美觀的白色外層合而為一，為太空人提高舒適度，同時改善物料性能。

目前，AxEMU太空衣的開發工作已進入最後階段，將於2025年進入審查，於計於2026年9月的「 阿提米絲3號」任務正式登場。「阿提米絲3號」是繼「阿波羅計劃」後的月球探索計劃「阿提米絲」的一部分，亦是首次有女性和非白人登上月球的世界任務，十分值得期待！

更多資訊：Prada







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