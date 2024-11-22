不用再到選物店了！Cafuné期間限定店：帶來新款Asra Boston Bag！經典Stance Bag、Drop Hobo換上秋冬新裝

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若平日有留意日本時尚博主的穿搭分享，相信對本地設計師品牌Cafuné的手袋也不會陌生。品牌主張俐落線條與簡潔風格，加上價格相宜，不只香港，在台灣和日本等地也收穫了不少粉絲。以往只能在選物店見到的Cafuné，今個年末終於回到香港，開設為期一個月的Pop Up Store，帶來秋冬新款單品！

Cafuné的期間限定店坐落於尖沙咀海港城海洋中心，佔地逾700平方呎。先看今季焦點，Asra Boston Bag是Cafuné 2024秋冬系列的主打作，手袋線條圓潤，採用頂級意大利小牛皮，耐用同時手感柔軟。

手柄採用了經典款式Drop Duffel的相同五金帶扣，呼應品牌的經典設計，可斜挎、手提或單肩，十分適合通勤使用，讓大家趕上East-west Bag熱潮。

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至於品牌的經典包款，像是Stance Bag、Stance Wallet和Egg Bucket等，則在本季換上全新摩卡棕色，散發秋冬氣質，當中Stance Wallet 及Drop Hobo更換上意大利麖皮材質，更具冬日質感，適合配搭大衣造型，隨性卻不失優雅氛圍。

Cafuné 海港城期間限定店

地址：尖沙咀海港城海洋中心3樓310店

時間：上午11時至晚上9時

日期：11月14日至12月13日

網站：https://www.ca-fune.com/







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