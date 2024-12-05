再有韓牌來了！Matin Kim、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD登陸香港，入手時尚街頭風格單品！

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這幾年，韓國時尚文化彷彿成了潮流指標，在韓流效應下，韓國時尚品牌更是紅遍亞洲。繼早前Mardi Mercredi來港開設專門店，另外兩大人氣韓牌Matin Kim和MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD都在本月登陸香港，大家不用再到韓國，也能輕鬆入手韓國潮牌了！

Matin Kim：粗獷自由風格美學！

繼上月在銅鑼灣的香港首間專門店式開幕後，Matin Kim再於尖沙咀開設旗艦店。新店佔地約2,000平方呎，設計以標誌性的黑、白、灰、金屬銀等為主調，貫徹品牌的粗獷自由美學。新店焦點落在韓國藝術單位FIVECOMMA特別為品牌創作的藝術裝置「WHITE GROVE」，藝術家運用不同材質的布料編織，代表四季紋理，啟發訪客探索自身與自然的連結。

在店內逛上一圈，可見Matin Kim的經典款式及本季最新單品，一系列單品如手袋、皮革小物、服裝也融入了破洞牛仔布、精細縫線、手工刺繡和金屬配飾等設計元素，設計精緻，人氣Hobo Bag、Tote Bag和銀包等統統容易搭配成日常單品，難怪深受新世代歡迎。

為紀念新店開幕，即日起至12月4日於尖沙咀店消費滿$4,000即可換領黑色防水環保袋一個，而消費滿$8,500則可換領黑色兔子鑰匙扣一隻，品牌粉絲們，記得不要錯過了！

Matin Kim 尖沙咀海港城旗艦店

地址：尖沙咀海運大廈OT307A & OT308

時間：早上11時至晚上9時30分

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD：標誌衛衣／帽子超人氣！

另一邊廂，MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD則選址銅鑼灣白沙道為全港首間專門店，店鋪設計走大地色系路線，配以線條俐落的實木陳列架，營造法國巴黎的率性氛圍，完美還原了韓國漢南洞旗艦店的風格。

來到香港，品牌固然為大家帶來人氣經典單品，包括綴飾三排字品牌標誌的衛衣、帽子以及Tote Bag、；簡約具設計感；同時亦有最新牛仔單品，包括不同版型、材質或顏色的牛仔褸／褲／裙／布袋等等，均是日常穿搭好物，適合喜歡街頭時尚文化的你！

適逢聖誕，品牌更特別推出聖誕限定小熊掛飾，冬日小熊造型可愛，散發節日氛圍感，掛在手袋或是放在毛衣口袋均洋溢可愛感，是冬日穿搭的小伙伴。

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 銅鑼灣專門店

地址：銅鑼灣白沙道16號地舖

時間：早上11時至晚上9時







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