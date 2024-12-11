節日新造型！lululemon秋冬必備：除了瑜伽服，這些百搭單品讓你穿出Clean Fit的時尚鬆弛感！

收藏文章

踏入年末，我們會希望以新的姿態迎接新的開始，而換上新衣或新飾物總能讓人感到煥然一新。瑜伽愛好者自然會走進lululemon為自己選購新衣物。但除了人氣極高的瑜伽服外，品牌的休閒服裝系列、運動系列和包包配件近年也大受歡迎。從經典外套款式到舒適的運動休閒風格，只要搭配得當，一樣能穿出Clean Fit的時尚鬆弛感！

必備時尚單品：外套

外套是lululemon的熱銷單品之一，而不同款式的設計與版型也帶來不一樣的感覺。談及大熱的高爾夫穿搭，Define Jacket和Cross Chill Jacket無疑是必備單品。外套採用了修身的剪裁，不僅能夠凸顯身體曲線，還能顯瘦，讓穿著者看起來更加精緻且自信。若喜歡街頭運動感的你，不妨留意Wunder Puff 短版背心。這款羽絨背心採用SoftMatte布料，可輕度防水且具備中度保暖性能。另一款Water-Resistant 保暖連帽外套穿上同樣型格。極簡的外形設計和些許oversize的剪裁，帶來濃厚的運動感！

必備時尚單品：褲子

除了出色的瑜伽褲外，Lululemon還有幾款褲子的回頭率同樣高。例如，走工裝設計風格的Lightweight Woven高腰降落傘褲，不僅布料輕盈，穿著舒適，其寬大的降落傘褲管設計也讓人愛不釋手。這款褲子隨意搭配一件短版緊身上衣，便能輕鬆穿出時尚感。此外，還有一款Modal-Blend Pleated高腰長褲。高腰、利落的剪裁，垂感十足，穿著起來既舒適又幹練，不僅適合正式場合，也能輕鬆融入日常穿搭。

必備時尚單品：配飾

包包配飾從隨身腰包、側背包、單肩包，可以說是必備的單品。今季最新的幻影色Dual Pouch手腕包和Everywhere腰包就充滿節日氣氛。兩款包包都十分輕便，貼身收納日常小物，十分便利。Dual Pouch手腕包和Dual-Pouch 單肩包都有可拆卸設計，能配合不同造型，還能作為小錢包使用，靈活性十足！此外， Quilted Grid 迷你手提包也是大熱單品之一。設計簡約、實用，拉絨款的毛茸茸質感，絕對是冬季的必備！

查詢：lululemon







【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情