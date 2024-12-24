節日Party Look 攻略！3大時尚又保暖的單品，為你的派對造型增添閃耀魅力！

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隨著聖誕和新年倒計時的開始，相信大家都有不少慶祝活動和聚會安排。近年來，隆重的大型宴會減少，取而代之的是在餐廳與好友小聚或在朋友家中溫馨慶祝。在這樣的場合中，如何在造型上拿捏節日氣氛與簡約風格呢？

天鵝絨、閃亮設計的毛衣及雲朵大衣，這三種元素不僅是今年的潮流趨勢，還非常適合休閒的好友聚會。快來看看哪一款更適合你的慶祝活動吧！

天鵝絨單品：為造型添加高貴光澤！

天鵝絨是今年秋冬季的時尚趨勢之一，其熱度已經持續了一段時間，各大品牌和快時尚商店中都不難找到。除了亮片和緞面，天鵝絨被公認為高雅的晚宴布料。然而，天鵝絨是一種棘手的時尚材料。穿搭得當時，能給人高貴別緻的感覺，但如果布料質量不佳或搭配不當，則可能顯得廉價。

天鵝絨曾經是經典的晚裝布料，但現代時尚搭配上，更推薦與休閒、簡約風格結合。公主袖、蝴蝶結和長裙應該避免。相反，可以選擇隨性的毛衣、襯衫、西裝外套和球鞋。例如，演員Saoirse Ronan以瀟灑的闊身襯衫搭配天鵝絨闊腿褲，或者Hailey Bieber選擇中性質感的西裝領天鵝絨連身裙，再配上帥氣的太陽眼鏡。這樣的搭配既不會過於隆重，又能增添華麗的節日氣氛，非常適合好友聚會。

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下一頁：為毛衣加上閃亮的點綴！







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