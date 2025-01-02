Pinterest 2025年流行趨勢預測：酒紅櫻桃色成主流、Z世代愛高色調妝容！入手機車靴，打造時尚Moto Boho穿搭

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新年伊始，來到2025年，除了許下新年願望，當然也要預先抓緊最新時尚趨勢，走在潮流尖端！作為時尚潮人獲取靈感的集中地，Pinterest一如以往，在近日釋出《2025年流行趨勢報告》，去年的流行的Quiet Luxury、Clean Fit、MiuMiu校園風等潮流趨勢，還會繼續嗎？

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#1 Cherry Coded酒紅櫻桃色

先看今年的顏色趨勢！從Pinterest預測中，可見「Cherry」櫻桃色的關鍵字搜尋量正在大幅增加，當中Cherry Vibe更急升325%！看來Z世代和千禧世代將會在今年把各種櫻桃元素融入彩、美甲和穿搭中，營造甜美女生氛圍。

#2 Aura Beauty高色調妝容

看來今年Z世代仍然喜歡高調風格的妝容，從紫色腮紅、全彩眼妝到金色光環等，相關字眼也逐漸成為搜尋熱門，愈鮮艷的顏色愈能提升個人氣場和自信，名副其實的「看著也開心」！







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