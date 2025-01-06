金球獎2025紅毯：出爐影后Demi Moore貴氣大方！Angelina Jolie母女同框、Cate Blanchett復刻康城影展造型

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第82屆金球獎今天在美國加州落幕，今年各大獎項同樣競爭激烈，單是劇情類的最佳女主角，已集合了Angelina Jolie、Kate Winslet、Nicole Kidman、Tilda Swinton等歷屆奧斯卡影后，陣容比起去年還要頂盛。在恭賀各得獎電影和演員之際，不妨也一同回顧紅毯觸目造型，點亮Blue Monday！

Angelina Jolie：銀色貼身造型沉穩優雅

Angelina Jolie今屆憑傳記電影《瑪麗亞》（Maria）角逐劇情類最佳女主角，踏上紅毯已瞬間成為鏡頭焦點。這晚她帶同女兒Zahara Jolie一同亮相，母女二人穿上來自Alexander McQueen的禮服，細看可見Angelina Jolie的貼身裙以珠子和水晶鑲製而成，配搭數枚來自Messika的簡約耳飾和指環，沉穩優雅，散發她獨有的高雅氣質。

Demi Moore：出爐影后雅氣大方！

繼2009年，Demi Moore再次踏上金球獎紅毯，更獲得喜劇類最佳女主角！闊別十多年，Demi Moore這晚穿上Armani Privé高訂金色禮服，焦點落在胸前的流線閃石設計，配搭一頭長髮和簡約鑽飾，整體造型優雅大氣，宛如一座行走的獎座。

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