Hermès 2025春夏手袋配飾搶先看！皮革流蘇Kelly Sellier Mini、注目馬毛手袋！Hermès Cut腕錶極致奢華

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雖然正值寒冬，但時尚界發佈會往往也會走前幾步，讓大家能抓緊新一季的潮流趨勢。上周Hermès在香港舉辦了半年一次的春夏配飾系列預覽會，以「Drawn to Craft」為題，帶大家走進愛馬仕的畫室，呈獻一系列具品牌標誌性元素的手袋和配飾。

皮革流蘇Kelly Sellier Mini、注目馬毛手袋

一如以往，先看本季注目的新手袋。Kelly Sellier Mini今季換上具玩味的設計，在表面縫上皮革流蘇，手袋同時用上Box小牛皮和Chamkila山羊皮，一啞一亮，突顯凸顯質感對比，黑色款經典耐看，剛柔並重，不失優雅感。

馬術是愛馬仕的每季設計主要元素。Cabas Hermès Corricolo飾上分層結構的馬毛，靈感結構源自1920年代的流蘇連身裙，如馬鬃毛般隨步履輕擺，拿上手的時候洋溢跳脫動感，每個細節都在展現品牌的巧妙皮革工藝，是本季最特別的手袋之一。

如和編輯一樣，也喜歡追求大容量手袋，有Barénia Faubourg小牛皮手袋，手袋創作靈感源自1926年的Derby旅行袋，袋側的三角褶取材自馬蹄，綴有小巧的菱形加固細節及鑲皮拉鍊頭，皮質柔軟加上百搭的圖渾造型，十分適合日常使用。

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