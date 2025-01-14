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14/01/2025

日本中古名牌手袋攻略：記下這4間中古精品店和年度特賣場，4千港元以下入手Louis Vuitton、Chanel、Prada人氣款式！

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　　名牌手袋按季加價的消息讓人麻木，也怪不得近年大家轉投奢侈品二手市場，畢竟新品價格夠買兩、三個二手名牌包包，日日換款。一向把關嚴格的日本二手名牌手袋中古店，可以找到保存狀態不錯的Hermès、CHANEL、LV等二手名牌手袋及飾品，由大熱款式到經典絕版款都有。今次推介4間在日本性價比高的中古二手精品店及年度只辦兩次的日本最大規模的名牌特賣場，花$3,500就可以買到CHANEL包包、$2,200起打包PRADA或LV包包直送香港，十分抵買！

 

突破底線！$3,500 買到CHANEL包包

 

　　不少人分享在橫濱的星級酒店價格比東京商務酒店還要便宜，意想不到就連中古包包價格也比東京親民得多，不用港幣$3,500就可以買到CHANEL Bicyie Line包包、$4,592可以買到上到膊的CHANEL Chain Shoulder Bag ！以二手名牌網店起家的OLIM VINTAGE，剛於今年初在横浜市開設了實體店，以CHANEL、Hermès的二手包包及飾物最值得入手，網店可寄香港，更不時會有折扣優惠，值得留意！

 

 

CHANEL chain shoulder bag $4,439

Source/ Olim

 

CHANEL Sports Line Shoulder Bag $3,380

Source/ Olim

 

Chanel Mini Chain Shoulder Pouch $1,917

Source/ Olim

 

CHANEL COCO wallet  $3,380

Source/ Olim

 

CHANEL Watch Premiere Watch $6,157

Source/ Olim

 

CHANEL Coco key ring $1,161

Source/ Olim

 

OLIM VINTAGE

地址：神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35 ザ．ヨコハマタワーズタワーイーストサウスコート1F

網址：https://olim.jp

 

下一頁：多絕版貨！澀谷CHANEL限量款天堂

 

 

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