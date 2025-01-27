東京、大阪名牌購物總整理！熱捧Miu Miu手提包減逾$8,000、二萬元以下入手Prada人氣袋款！

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去年港人遊日本人次全球排第五，相信今年不少人都會是趁農曆新年假期飛去日本避年。適逢今年日元低見，匯率優勢加上在新年收到不少利是錢，大家可以把握機會趁麻煩機場退稅新制實施前血拼，入手最新名牌包包！在日本買名牌，不少人都會問究竟是去專門店還是百貨公司入手最省錢？今次就教大家在東京、大阪血拼名牌時，最實用的折扣、退稅技巧。數算一下，買包包省下來的夠多買一個錢包！

東京百貨專櫃再減5%！慳$8,254 入手熱捧 Miu Miu Beau 皮手袋

先解答大家究竟是去專門店還是百貨公司入手最省錢？編者會絕對是會先到東京百貨公司逛，原因是不少百貨公司都會有海外遊客折扣卡，一般都可享 95 折優惠，精明眼計算一下：免稅（ 10% ）、折扣卡（ 5% ），扣除退稅手續費 1.55％ ，即可拿回 13.45 %，比專門店多省 3.45% ！少數怕長計，買個 20 萬日幣的包包，扣掉手續費連退稅總可拿回 26,900日圓 ！留意參與折扣的品牌會不時調整，要掃到平貨，大家就要不恥下問，慳得一蚊得一蚊！

編者在東京最常用的是用三越伊勢丹海外遊客貴賓卡，在百貨免稅櫃台出示護照換取，使用此卡購買單價滿3,000日圓商品可獲95折優惠（部分商品除外），雖然Louis Vuitton、Hermes、Chanel及Goyard等不能使用優惠劵，但在大家最愛的CELINE、Miu Miu都可以使用，留意三越伊勢丹海外遊客折扣實體卡將於2025年3月下旬終止服務，取而代之的是訪日外國顧客專用的官方應用程式，APP內置了95折優惠券，十分方便！

另外推介大家在新宿伊勢丹百貨購買長期缺貨的 Miu Miu Beau leather top-handle bag皮革手挽袋，該款包香港官網售價港幣 $27,200 ，日本官網則為 ￥495,000 （折合港幣 $24,750 ），專櫃原價就便宜將近港幣 $2,450 ，用海外遊客貴賓卡以 95 折入手再扣稅，即使要付 1.55％ 的退稅手續費， 實際入手價才 $18,946 ，省下約$8,254，直接賺了兩套日本來回機票。

另外不少網民也有分享在新宿伊勢丹以折扣卡入手CELINE，今年熱捧的新品冰藍色的Bonnie光滑牛皮革背包，該款包香港官網售價港幣 $22,500，日本官網則為¥ 412,500（折合港幣 $20,625 ），用海外遊客貴賓卡以 95 折入手再扣稅， 實際入手價 $17,850，比香港買平足港幣 $4,650！

查詢：三越伊勢丹

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