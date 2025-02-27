OL穿搭術：從隨性優雅到極簡知性主義，筆記這5大日本質感時尚品牌！

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踏入 2025 年，時尚趨勢不斷變化，要在職場中展現專業感，具個人風格的上班穿搭是OL每日必修課題。日本品牌設計極簡而又富有個性、質地耐穿且適合亞洲人的剪裁，一直以來都是不少上班族挑返工衫的首選。 今次為大家盤點5個最值得入手的日本品牌，既能展現個人風格也能應付職場環境，合適的上班服確實能讓事業女性舉手投足間所散發出自信光芒。

日系中性剪裁 展現女生性感又帥氣造型 TODAYFUL

日牌TODAYFUL以「 A day in the life 」為標語 ，品牌總監吉⽥怜香原為《 ViVi 》時裝雜誌的讀者模特兒 ，於 2013 年創立個⼈品牌TODAYFUL。除了時尚女生最愛的BOYISH STYLE 日式型格休閒服外，還能找到同時可駕馭上班及休日需要的服裝。設計強調版型、剪裁及材質的搭配，兼具女人味和個性的單品百搭易襯 ，輕鬆營造出隨性卻不失質感的職場造型，能讓每日看似平凡無奇的生活添加些許變化。

查詢：TODAYFUL

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