收藏文章 當機能遇上時尚:Cecilie Bahnsen、SKIMS聯乘運動品牌,重新定義戶外運動穿搭! 運動已經不再是單純的健身活動,而是引領著潮流風向,展示每個人不同的生活方式。時尚界與功能服飾品牌的聯手合作不斷突破界限,讓運動服成為兼具性能、設計與時尚感的必備單品,2025 年春夏兩大重磅聯乘——Cecilie Bahnsen x The North Face 以及全新女性運動品牌 NikeSKIMS,前者將浪漫剪裁與高機能戶外裝相結合,打造出從登山到都市皆可駕馭的時尚運動單品;後者則由 Nike 與 Kim Kardashian 創立的 SKIMS 攜手推出專為女性設計運動服品牌,讓運動裝不僅限於健身空間,更成為日常穿搭的一部分。不僅在未上市前已經引起全球時尚圈的熱議,更重新定義了機能服的美學與實用性,讓運動與時尚無縫融合。 鎖定3月13日!Cecilie Bahnsen x The North Face 系列開售 當浪漫遇上極限機能!北歐仙氣品牌Cecilie Bahnsen與機能戶外服巨頭 The North Face 的聯乘系列,於巴黎2025春夏時裝展上亮相後,讓全球女生們磨拳擦掌誓要在3月13日開售日搶到手! Cecilie Bahnsen 擅長將柔美與帶建築感的剪裁結合,從 2022 年便開始與 ASICS 合作推出聯乘系列波鞋,每次都引起搶購潮,25年春夏就改與與機能界戶外服裝巨頭 The North Face 推出聯乘,無疑是今季時尚界最令人期待的碰撞聯乘系列。 這個系列將戶外運動裝的功能性與品牌標誌性的花卉圖案與可愛立體剪裁元素結合,整個系列以獨特花卉圖案貫穿,重新詮釋The North Face的招牌時尚單品。整個系列中最為讓時尚女生關注:防風、防潑水的Mountain Jacket以Cecilie Bahnsen招牌的立體花瓣圖案點綴; 拼貼立體花卉的超輕量戶外鞋Glencliff Boots及以輕紗花朵Base Camp Duffel Bag。設計上帶來全新視角,讓Cecilie Bahnsen少了一份夢幻、多了一份佻皮活潑,展現運動風與女性氣質兩種設計帶來的無限可能。 查詢:Cecilie Bahnsen 下一頁:今年春季推出首個系列!NikeSKIMS



