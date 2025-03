Fashion



收藏文章 兩大時尚鬼才最強聯乘!Christian Louboutin x Maison Margiela:當傳奇紅高跟遇上Tabi分趾鞋 去年Maison Margiela的Artisanal高級訂製秀,至今仍是時尚愛好者的茶餘飯後話題之一。雖然時尚鬼才John Galliano去年宣佈離開Maison Margiela,但其為品牌所留下的設計,相信接下來將會引發另一股收藏熱潮。 日前,「高跟鞋之王」Christian Louboutin終於公布了與Maison Margiela聯名的鞋履系列,延續了在那場傳奇訂製秀,兩位大師的藝術對話。John Galliano與Christian Louboutin早於職業生涯初期便已相識,惟多年來無緣合作,這次的聯名鞋履系列,便是兩大品牌首次合作聯名。 系列分成Maison Margiela by Christian Louboutin和Christian Louboutin by Maison Margiela,分別推出三款和四款鞋履單品,巧妙融合兩大品牌的設計基因,呈現出獨特風格與共通之處。前者透過 Christian Louboutin 獨特的柔美曲線美學,重新演繹Maison Margiela的標誌性Tabi分趾鞋。鞋款以Maison Margiela經典的黑銀配色為主,並融入Christian Louboutin獨特的胭脂紅色調,鞋履均飾以Christian Louboutin的經典紅鞋底,並以精湛工藝將兩塊獨立物料拼接而成,而非傳統的分趾切割工藝,為經典分趾鞋綴上新意。 Bridiela Una Strass 高跟鞋以全新鞋楦打造,配搭 Christian Louboutin 經典的100mm高跟鞋,完美詮釋柔美女性風格;Loubiella露跟鞋則以 Christian Louboutin 經典 Rosalie 鞋型爲靈感,同樣採用100mm細高跟鞋設計,不對稱鞋帶纏繞腳背與腳踝,勾勒出嫵媚性感的一面。至於Marlougiela平底鞋外型纖細修長,有效修飾輪廓,突顯腿部線條,鑲嵌水晶更顯高貴。 至於Christian Louboutin by Maison Margiela系列,則以Maison Margiela的經典「解構概念」(decortiqué)為核心,通過剝離服裝或配飾的外層,暴露出設計內部結構,並僅保留關鍵接縫、支撐結構或扣件,向設計本質和真實面貌致敬。 三款鞋履均搭配了Christian Louboutin 標誌性紅鞋底,鞋跟高100mm的Bilougiela 25是以 Christian Louboutin Kate Max 鞋楦打造的尖頭踝帶高跟鞋,並透過人手工藝呈現的解構概念,使黑色漆皮部分被剝離,露出鞋子的內在結構,與解構式鞋跟設計互相呼應。同樣以 Kate Max 鞋楦打造的還有Martinloula尖頭高跟鞋靈感來自 Christian Louboutin 為Maison Margiela 2024 Artisanal 高級訂製系列設計的彎曲Faux-cul鞋跟,通過解構工藝把鞋面皮革被切割成垂墜條狀並環繞鞋身,展現出鞋款內部構造的獨特美感。而Martoubi 25則是全新的尖頭高跟鞋,搭配100mm高跟和白色皮革材質,鞋跟處點綴著隨性的紅色塗層,向Maison Margiela的「bianchetto」工藝致敬,同時呼應Christian Louboutin標誌性紅底鞋。 編者認為這次聯名系列中最特別的款式絕對是Xrismarteen長靴。鞋履在Martinloula鞋款的基礎上延伸而成,配有100mm高跟。以解構工藝保留鞋面原有的黑色皮革,並將自然垂墜成條狀露出內部結構。呼應Maison Margiela的「剝離」(hacking)理念,恍如撕裂的紙張,呈現獨特的視覺張力。 Christian Louboutin x Maison Margiela限量版系列於下列專門店有售: K11 Musea 專門店 - K11 MUSEA G02 & G02A號舖 澳門四季名店2樓2809號舖

by Senior Content Editor Christy Yiu



