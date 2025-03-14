兩大時尚鬼才最強聯乘！Christian Louboutin x Maison Margiela：當傳奇紅高跟遇上Tabi分趾鞋

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去年Maison Margiela的Artisanal高級訂製秀，至今仍是時尚愛好者的茶餘飯後話題之一。雖然時尚鬼才John Galliano去年宣佈離開Maison Margiela，但其為品牌所留下的設計，相信接下來將會引發另一股收藏熱潮。

日前，「高跟鞋之王」Christian Louboutin終於公布了與Maison Margiela聯名的鞋履系列，延續了在那場傳奇訂製秀，兩位大師的藝術對話。John Galliano與Christian Louboutin早於職業生涯初期便已相識，惟多年來無緣合作，這次的聯名鞋履系列，便是兩大品牌首次合作聯名。

系列分成Maison Margiela by Christian Louboutin和Christian Louboutin by Maison Margiela，分別推出三款和四款鞋履單品，巧妙融合兩大品牌的設計基因，呈現出獨特風格與共通之處。前者透過 Christian Louboutin 獨特的柔美曲線美學，重新演繹Maison Margiela的標誌性Tabi分趾鞋。鞋款以Maison Margiela經典的黑銀配色為主，並融入Christian Louboutin獨特的胭脂紅色調，鞋履均飾以Christian Louboutin的經典紅鞋底，並以精湛工藝將兩塊獨立物料拼接而成，而非傳統的分趾切割工藝，為經典分趾鞋綴上新意。

Bridiela Una Strass 高跟鞋以全新鞋楦打造，配搭 Christian Louboutin 經典的100mm高跟鞋，完美詮釋柔美女性風格；Loubiella露跟鞋則以 Christian Louboutin 經典 Rosalie 鞋型爲靈感，同樣採用100mm細高跟鞋設計，不對稱鞋帶纏繞腳背與腳踝，勾勒出嫵媚性感的一面。至於Marlougiela平底鞋外型纖細修長，有效修飾輪廓，突顯腿部線條，鑲嵌水晶更顯高貴。

至於Christian Louboutin by Maison Margiela系列，則以Maison Margiela的經典「解構概念」（decortiqué）為核心，通過剝離服裝或配飾的外層，暴露出設計內部結構，並僅保留關鍵接縫、支撐結構或扣件，向設計本質和真實面貌致敬。

三款鞋履均搭配了Christian Louboutin 標誌性紅鞋底，鞋跟高100mm的Bilougiela 25是以 Christian Louboutin Kate Max 鞋楦打造的尖頭踝帶高跟鞋，並透過人手工藝呈現的解構概念，使黑色漆皮部分被剝離，露出鞋子的內在結構，與解構式鞋跟設計互相呼應。同樣以 Kate Max 鞋楦打造的還有Martinloula尖頭高跟鞋靈感來自 Christian Louboutin 為Maison Margiela 2024 Artisanal 高級訂製系列設計的彎曲Faux-cul鞋跟，通過解構工藝把鞋面皮革被切割成垂墜條狀並環繞鞋身，展現出鞋款內部構造的獨特美感。而Martoubi 25則是全新的尖頭高跟鞋，搭配100mm高跟和白色皮革材質，鞋跟處點綴著隨性的紅色塗層，向Maison Margiela的「bianchetto」工藝致敬，同時呼應Christian Louboutin標誌性紅底鞋。

編者認為這次聯名系列中最特別的款式絕對是Xrismarteen長靴。鞋履在Martinloula鞋款的基礎上延伸而成，配有100mm高跟。以解構工藝保留鞋面原有的黑色皮革，並將自然垂墜成條狀露出內部結構。呼應Maison Margiela的「剝離」（hacking）理念，恍如撕裂的紙張，呈現獨特的視覺張力。

Christian Louboutin x Maison Margiela限量版系列於下列專門店有售：

K11 Musea 專門店 - K11 MUSEA G02 & G02A號舖

澳門四季名店2樓2809號舖







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