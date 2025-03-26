2025春夏不能錯過的芭蕾瑪莉珍運動鞋！穿上可鹽可甜的復古風潮：Puma Speedcat Ballet、Onisuka Tiger Mexico 66

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有留意近年時尚界動向的話，應該不難發現運動鞋的不斷掘起，有別於早兩三年流行「老爹鞋」，近年在不同的明星及fashion icon的加持下，薄底、窄版、復古風，似乎成為不能缺少的元素；繼去年adidas Originals推出的Samba及Gazelle，Puma Speedcat及Palermo亦陸續受到潮流人士愛戴。春夏開季之際，時尚界似乎更加著重「可鹽可甜」的風格，一於為大家介紹兩款你不能不留意，甚至一眼愛上的復古芭蕾瑪莉珍運動鞋！

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