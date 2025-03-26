Fashion

收藏文章　

26/03/2025Text: Tiffany ChanPhoto: 品牌圖片

2025春夏不能錯過的芭蕾瑪莉珍運動鞋！穿上可鹽可甜的復古風潮：Puma Speedcat Ballet、Onisuka Tiger Mexico 66

#時尚 #潮鞋 #Onitsuka Tiger #PUMA #潮流 #運動鞋 #Mary Jane #Fashion News #Trending Items #Mix & Match #Celebrity Style

　　有留意近年時尚界動向的話，應該不難發現運動鞋的不斷掘起，有別於早兩三年流行「老爹鞋」，近年在不同的明星及fashion icon的加持下，薄底、窄版、復古風，似乎成為不能缺少的元素；繼去年adidas Originals推出的Samba及Gazelle，Puma Speedcat及Palermo亦陸續受到潮流人士愛戴。春夏開季之際，時尚界似乎更加著重「可鹽可甜」的風格，一於為大家介紹兩款你不能不留意，甚至一眼愛上的復古芭蕾瑪莉珍運動鞋！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

ROSÉ（@roses_are_rosie）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

adidas Originals（@adidasoriginals）分享的貼文

 

下頁繼續睇Puma Speedcat Ballet推薦！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情

Art Month 2025
You May Also Like
#時尚 #潮鞋 #Onitsuka Tiger #PUMA #潮流 #運動鞋 #Mary Jane #Fashion News #Trending Items #Mix & Match #Celebrity Style
More on Fashion
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Fashion Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
貨幣攻略
More
Share