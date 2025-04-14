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14/04/2025Text: Christy YiuPhoto: Sheer

內衣如閨密：從蕾絲浪漫到優雅性感玩味，走進SHEER的2025春夏衣櫥！

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　　作為女性最貼身的衣物，內衣不只局限於功能性，更是對愛惜自身的一種表達形式——按照自己的心意來展現個性風格，更不必受外界標準所限制，從內到外，散發只應屬於自己的魅力。

 

　　過往常常以為舒適和設計感不可兼得，但自從認識了本地品牌Sheer，才發現內衣也可以精緻得來兼具各種功能性質。本季Sheer搜來了一系列來自世界各地，以Quiet Luxury 風格為主的內衣和家居服，柔和⾊調知性優雅，小許的性感更能討自己開心！

 

以蕾絲與薄紗營造浪漫氛圍！

 

　　蕾絲和薄紗除了應用於時尚趨勢，也是內衣設計不可或訣的元素。細緻的半透質感穿上彷如無物，除了日常內衣款式，帶精致感的設計像是Agent Provocateur的Ariella Basque束⾝衣、Coco De Mer的Oriana Slip吊帶連⾝裙等，同樣營造浪漫性感氛圍，在重要的晚上，不妨以此給他一個小驚喜！

 

Agent Provocateur

Love Bra & Thong set

$3,100

 

Agent Provocateur

Ariella Basque

$5,550

 

Coco De Mer

Oriana Slip

$3,250

 

Kiki de Montparnasse

Precieuse Garter Bustier

$4,200

 

下一頁：春夏必備！清新柔和粉彩⾊調

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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