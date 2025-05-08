泰國小眾品牌中尋寶！曼谷必逛4間人氣店：平替版Jil Sander、Y2K性感街頭風，秒入手不撞款！

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在東南亞時尚版圖中，絕對不能忽視泰國品牌的創意。不少明星及時尚界潮人，早已將目光投向那些鮮為人知的的泰國小眾品牌中。今次精選出4個風格各異、值得專程探訪的曼谷時尚品牌：從新生代熱捧的平替版 Jil Sander原創品牌，到Y2K個性大膽的街頭服飾，今個夏天絕對能為你的衣櫃注入新鮮感。

新生代熱捧！泰國「平替版Jil Sander」AIMER

鍾情於 Jil Sander 的極簡線條與溫柔色調，有「平替版Jil Sander」之稱的泰國品牌 AIMER 絕對是在泰國必買服飾。這個來自曼谷的設計品牌，每次推出新品都秒售罄，人氣度極高！一系剪裁及輪廓乾淨的穿搭單品，設計注重實用性和可穿性：從舒適度十足的慵懶系襯衫、簡約低調的版形十足的Tee到低飽和色調的西裝外套，足以讓任何風格的女生駕馭，展現出自我個性和品味！

查詢：AIMER

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