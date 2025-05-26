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26/05/2025Text: Onki

投奔陽光與海灘！20+時尚泳衣推薦：從CHANEL到小眾夢幻設計，迎接炎炎夏日！

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　　揮別討厭的梅雨季，終於迎來炎炎夏日，盡情到海灘消暑、參加船河派對！女生們是時候出動去物色一件時髦又修身的泳衣，在火辣辣的夏季展現優美身體曲線。盤點今季必買24款Dior、CHANEL 奢華品牌、小眾設計夢幻逸品Bikini、連身泳衣。一套好剪裁的泳衣可以修飾身裁遮蓋身形缺點，讓每位女生都能在夏日展現自我風格，投奔陽光與海灘！

 

DIOR！CHANEL！CELINE！

12款奢華款式推薦

 

　　今季的Dior 連身泳衣以經典圖騰重新演繹法式優雅，配上細緻的剪裁與再生面料，展現品牌對永續時尚的堅持。而CHANEL則將蝴蝶結，品牌的標誌性蝴蝶結、鈕扣及口袋的元素注入連身泳衣中，營造精緻可愛的雙重風格。Alaïa則以其一貫的雕塑美學，大膽地在連身泳衣上運用極富巧思的立體剪裁，精準地勾勒出迷人腰線與曼妙曲線，將女性身體的力與美展現得淋漓盡致，輕鬆打造漂亮又性感的夏日海灘造型。

 

Dior One-Piece Swimsuit $8,400

Source/ Dior

 

Dioriviera Bikini Top $5,300

 Source/ Dior

 

CELINE gathered swimsuit in matte jersey

$ 7,400 

Source/ CELINE

 

CELINE triomphe balconette top in vichy jersey $ 5,600、triomphe swimsuit botton in vichy jersey $ 5,600

Source/ CELINE、Source/ CELINE

 

CHANEL SWIMSUIT

$13,100

Source/ CHANEL

 

CHANEL SWIMSUIT

$16,000

Source/ CHANEL

 

Miu Miu機能性針織泳裝

$ 6,000 

Source/Miu Miu

 

Alaïa CUT OUT SWIMSUIT

$ 5,530 

Source/Alaïa

 

Alaïa HALTERNECK ALAIA SWIMSUIT IN JERSEY

$ 4,580

Source/Alaïa

 

Courrèges SCARF BIKINI €350

Source/Courrèges

 

Courrèges HERITAGE SWIMSUIT

€320

Source/Courrèges

 

Marine Serre Swimwear Jersey One Piece

$2,500

Source/Marine Serre

 

查詢：DiorCELINECHANELMiu MiuAlaïaCourrègesMarine Serre

 

下一頁：親民價！泰國頂流少女感泳衣品牌  APRILPOOLADY

 

 

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