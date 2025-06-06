2025 韓國大熱小眾手袋品牌推薦！Samo Ondoh、Nothing Written、DIERNEAS，Aespa Karina愛用同款！

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手袋是時尚造型的一部分，也是為配合各種場合所需的必須品，當然有部分女士特別鍾情名牌的精品，而近年隨著Quiet fashion的興起，加上時尚購物習慣潮流改變，亦有不少小資女更是鍾愛小眾品牌手袋。今次為大家介紹三個來自韓國的小眾品牌，女星私服都愛用，時尚設計配合相宜價錢，絕對是高性價比之選！

Samo Ondoh：潮流玩味撞出高質感設計

第一眼看到Samo Ondoh的名字可能有點不明所以，其實品牌名稱是韓文意指「一樣的溫度」，由設計師夫妻操刀設計，喜歡不同風格的兩人碰撞出SAMO ONDOH獨特風格，及以與眾不同的手袋設計，是不少韓國偶像女星私下也很喜歡的愛用牌。

尤其是Belt Utility Bag、Pocket Mug Bag及Museum Bag，簡單輪廓設計配合高質感細節，加上實用間隔設計，輕鬆配合不同場合需。而品牌最具標誌性的，更是品牌獨有的公仔吊飾，為各款中性色調的皮革手袋帶來玩味，十分可愛！

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