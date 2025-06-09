韓國大熱時裝品牌Marithe Francois Girbaud Outlet分店開幕！$250入手經典Logo Tee、Cap帽，還有折上折優惠！

收藏文章

近年韓國時裝大受港人歡迎，如Mardi Mercredi、Emis、Matin Kim等潮牌都紛紛登陸香港市場，而另一大熱品牌Marithe Francois Girbaud更是繼銅鑼灣及尖沙咀分店後，首次進駐東涌東薈城Citygate Outlet，推出折上折優惠，大量好物不能錯過！

在 Instagram 查看這則貼文 MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD HONG KONG（@marithe_hk）分享的貼文

Marithe Francois Girbaud的東薈城Citygate分店位於商場2樓219-222號舖，舖位空間不算少，採用品牌一貫實木傢俱為裝潢特色，踏入店內感覺舒適寬敞，無論經典Logo系列、男女童裝、運動服及飾品類一應俱全。

而Marithe Francois Girbaud香港最新分店的主打賣點當然是Outlet折扣，除了個別單優惠、指明「Sale」產品行之餘，店內現時更進行多買多折的全店優惠，凡購買滿三件或以上單品，即享全單額外85折優惠；購買滿五件或以上單品，更享全單額外75折優惠，約定朋友一起購買心頭好也是不錯的選擇。

下頁繼續睇精選產品推介！







【你點睇？】中美元首通電話，雙方同意繼續落實日內瓦共識，你認為中美能否於90天關稅停火期內達終極協議？► 立即了解