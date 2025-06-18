Dakota Johnson性感造型宣傳新戲《錢財心愛物》！拆解女神的3個穿搭小心機，穿出優雅性感兼備的隨性美

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性感女神Dakota Johnson深具優雅的風格，展現出一種成熟且內涵豐富的性感魅力。近期在她宣傳新作《錢財心愛物》（Materialists）時，透過了多樣的穿搭，巧妙地融合了時尚品味與知性氣質，就如高雅的時尚教科書！讓我們一同細細品味她的三個穿衣小心機吧！

特殊材質為黑色造型增添性感魅力

黑色是一個多變的色彩，它可以化身為搖滾歌手的型格皮衣，也能成為柯德莉夏萍的高貴小黑裙。這也是Dakota Johnson最常穿的顏色之一，她偏愛選擇具有特殊材質的服裝，如薄紗與蕾絲，這些材質帶來的輕透與細膩感，讓她的每一次亮相都充滿了神秘而知性的氣息。

在《Late Night with Seth Meyers》節目中，Dakota Johnson穿上來自品牌Nensi Dojaka 2025春夏系列的黑色薄紗連身裙。雖然剪裁較為保守，但若隱若現的材質增添了一份神秘的魅力，胸前的交叉皺褶更添時尚感。

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同樣在《Late Night with Seth Meyers》中，Dakota Johnson穿著另一條透視黑色連身裙，這條裙子使用了更具女人味的蕾絲布料，透視出內裏的緊身Body Suit，完美展現她的好身材！

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