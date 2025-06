Fashion



收藏文章 自帶長腿效果!15對夏季必備厚底鞋推薦:必收人氣聯乘 Salomon、KEEN 瑪莉珍鞋! 厚底鞋已不再只是增高的工具,更是時尚造型的萬能利器。無論是搭配飄逸寬褲還是波希米亞風的長裙,厚底鞋都能完美解決裙子及褲腳掃地的尷尬問題,同時營造出理想的身材比例。精挑出15對人氣爆燈的厚底鞋,從進階版厚底Mary Jane、街頭感十足的厚底波鞋,到夏季必備的輕盈厚底涼鞋,定必會成為你的鞋櫃中核心單品。 經典再升級!超百搭變奏版厚底Mary Jane 相信大家早已入手由去年直到現在也熱潮不減的的Mary Jane,今季在設計上捨棄傳統扁平設計,不同的品牌紛紛推出超百搭厚底版Mary Jane!鞋子保留了標誌性鞋帶與圓頭輪廓的同時,注入了運動感十足的厚底結構,帶來另一種的視覺趣味。 來自東京的 GROUNDS X MUSINSA EMPTY Mary Jane 聯名系列絕對是話題之選。其透明氣泡狀厚底設計獨具未來感,與韓國潮店MUSINSA EMPTY 推出的聯乘版,特別在鞋帶上加入了窩釘的元素,叛逆卻不失優雅。今季另一焦點聯乘之作Comme des Garçons Salomon RX Marie-Jeanne Platform ,結合高端機能與法式優雅,簡約線條適合任何穿著風格,超百搭之選。而 KEEN 的UNISEX UNEEK PLT MARY JANE 融入了戶外機能元素日,其獨特編織鞋面與厚底設計,就連男生都可以穿著,當中以銀黑色版本非常搶手。 查詢:MUSINSA EMPTY 、DSML、KEEN、FARFETCH、Repetto 下一頁:無痛增高厚底波鞋!6對不敗萬能單品



【說說心理話】被剝奪的哀傷:偶像離世不可以傷心嗎?小朋友不能參加喪禮?專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇 1

2

3

Screen Sensations

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



貨幣攻略

關稅戰

More

Share















Copy Info

自帶長腿效果!15對夏季必備厚底鞋推薦:必收人氣聯乘 Salomon、KEEN 瑪莉珍鞋! https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/46427 【你點睇?】中東局勢再趨緊張,以色列伊朗互相攻擊,你認為局勢會否升級? ► 立即投票https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/voting.php?id=2379

Close