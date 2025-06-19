自帶長腿效果！15對夏季必備厚底鞋推薦：必收人氣聯乘 Salomon、KEEN 瑪莉珍鞋！

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厚底鞋已不再只是增高的工具，更是時尚造型的萬能利器。無論是搭配飄逸寬褲還是波希米亞風的長裙，厚底鞋都能完美解決裙子及褲腳掃地的尷尬問題，同時營造出理想的身材比例。精挑出15對人氣爆燈的厚底鞋，從進階版厚底Mary Jane、街頭感十足的厚底波鞋，到夏季必備的輕盈厚底涼鞋，定必會成為你的鞋櫃中核心單品。

經典再升級！超百搭變奏版厚底Mary Jane

相信大家早已入手由去年直到現在也熱潮不減的的Mary Jane，今季在設計上捨棄傳統扁平設計，不同的品牌紛紛推出超百搭厚底版Mary Jane！鞋子保留了標誌性鞋帶與圓頭輪廓的同時，注入了運動感十足的厚底結構，帶來另一種的視覺趣味。

來自東京的 GROUNDS X MUSINSA EMPTY Mary Jane 聯名系列絕對是話題之選。其透明氣泡狀厚底設計獨具未來感，與韓國潮店MUSINSA EMPTY 推出的聯乘版，特別在鞋帶上加入了窩釘的元素，叛逆卻不失優雅。今季另一焦點聯乘之作Comme des Garçons Salomon RX Marie-Jeanne Platform ，結合高端機能與法式優雅，簡約線條適合任何穿著風格，超百搭之選。而 KEEN 的UNISEX UNEEK PLT MARY JANE 融入了戶外機能元素日，其獨特編織鞋面與厚底設計，就連男生都可以穿著，當中以銀黑色版本非常搶手。

查詢：MUSINSA EMPTY 、DSML、KEEN、FARFETCH、Repetto

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