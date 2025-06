Fashion



收藏文章 小眾品牌是時尚新指標?韓國大熱STAND OIL、西班牙Olend登港,6大必收手袋款式推薦! 在Gen Z的帶領下,小眾品牌就像逐漸取代精品市場,成為了時尚新指標,就連韓星的私人衣櫥也不乏這些小眾品牌的身影!繼年前韓牌 Matin Kim 和 Marithe Francois Girbaud 等登陸香港市場,本月再有大熱韓國品牌STAND OIL,以及來自西班牙的Olend報到!女生們,錢包還守得住嗎? 李聖經、泫雅同款!最人氣韓牌STAND OIL 現今韓國大熱時尚品牌之一的STAND OIL,今夏來到香港開設首間實體期間限定店!品牌走簡約風格,由韓國設計師Kim Ji-hyun於2021年創立,主打採用高品質的純素皮革,設計出一系列精致時尚的手袋,編者衣櫥中也有個品牌的早期經典款Square Low Bag 呢! 為期六週的期間限定店選址 K11 Art Mall,將為大家帶來品牌2025 年春夏系列「Old School, New Memory」新品,有全新登場的 Fika Bag,手袋採用Hobo 設計,散發輕盈休閒感,兩個前置翻蓋袋可收納耳機、紙巾等小物,大大增實用性,剛好的尺寸十分適合通勤使用。 Chubby Bag是品牌最具人氣的款式,復古保齡球風格的袋身散發俏皮可愛感,袋身雖小卻有不少口袋,意外的十分能裝,配搭品牌標誌性的長手柄,沒有絲亳的累贅感,簡約實用,能輕鬆搭配日常穿搭造型。 難得來到香港,期間限定店將特設驚喜扭蛋機,凡於店內單一消費滿港幣 800 元,即可參與扭蛋遊戲!獎品有限量抱抱熊禮盒、Jamano 珍珠項鍊及手機吊飾等獨家精選禮品,每款也可愛感Max,很想全部收下! STAND OIL 期間限定店 日期:2025 年 6 月 24 日至 8 月 3 日 時間:中午 12 時至晚上 9 時 地址:尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地庫二層 52 號舖 網站:https://standoilhk.com/ 下一頁:時尚博主愛用!西班牙泡泡袋Olend

by Senior Content Editor Christy Yiu



【說說心理話】被剝奪的哀傷:偶像離世不可以傷心嗎?小朋友不能參加喪禮?專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇 1

2

Screen Sensations

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



關稅戰

貨幣攻略

More

Share















Copy Info

小眾品牌是時尚新指標?韓國大熱STAND OIL、西班牙Olend登港,6大必收手袋款式推薦! https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/46433 【你點睇?】中東局勢再趨緊張,以色列伊朗互相攻擊,你認為局勢會否升級? ► 立即投票https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/voting.php?id=2379

Close