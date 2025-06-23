極簡、小眾、性價比高！台灣大熱YouTuber自家服裝品牌推薦：mouggan、Studio Doe、JACNANA！

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日韓風及歐美風時裝潮流對香港人來說絕不陌生，多年來亦不斷有大大小小的國際品牌登駐香港這片時裝文化交流寶地，因此，本地時裝控要每季隨著熱潮置裝絕對不是難事。但近年更多上班族女士們則更喜愛台灣設計品牌，一來台灣人與香港人接觸潮流的渠道相約，品味、時尚觸覺也當然不會相差太遠，而且台灣及香港的氣候更是相似，服裝設計的實用程度也更高，最後，當然是我們最著重的「性價比」，高質感設計和製作配合相宜價錢，又怎能拒絕？

今次為大家介紹三個來自台灣本地著名時尚及生活YouTuber的自家設計服裝品牌，均以極簡主義及小眾設計為主題，十分適合小資女及上班族；而且這些品牌都不會大量生產，適合怕「撞衫」的你！

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