收藏文章 Miu Miu 是 Gen Z 新寵!萬元以下入手人氣手袋:經典 Nappa 皮、夏日編織風,度假風穿搭必備精緻小包! Miu Miu 近年憑著復古千禧風格和少女感設計,在時尚圈人氣急升,頻頻拿下 Lyst Index 的冠軍寶座;加上請來了人氣韓團 i-dle 成員 Minnie 和 meovv 成員 Ella 擔任 Miu Miu Girl,可說成為了 Gen Z 的新寵品牌。而根據二手平台 Carousell 的數據,Miu Miu 手袋、銀包甚至太陽眼鏡的搜尋量節節上升,香港、新加坡、菲律賓三地都掀起一股「Miu Miu 熱」! 在 Instagram 查看這則貼文 Miu Miu(@miumiu)分享的貼文 作為 Prada 的副線品牌,Miu Miu 定價和 Prada 相約,人氣手袋價格落在萬多至二萬元不等;不過,筆者就在 Miu Miu 的官網上尋到寶 —— 5款萬元以下的夏日手袋款式,無論是日常或約會,都能輕鬆 Carry! 穿搭必備精緻小包!經典 Nappa 皮、夏日編織風 Miu Miu Nappa Leather Mini Bag 是人氣 Nappa Leather 系列的最迷你手袋,Nappa 皮柔軟細膩,手感極佳,散發低調奢華的質感。正面壓印 Miu Miu 字母標誌,簡潔俐落又不失辨識度;值得留意是手袋內裏則選用防水亞麻布料,下雨天也能好好保護隨身物品。手袋配有可調節皮革肩帶,無論斜揹或肩揹都十分方便,週末 Casual Look 必備! 想更具優閒感,不妨從布袋入手。這款 Miu Miu 提花布料 Logo 小袋是隱藏版的時尚好物,手袋選用棕褐色條紋提花棉布設計,滿滿復古感又不失氣質,低調中帶點俏皮;手袋正面同樣飾有經典皮革壓印 Logo,簡約利落。手袋配有皮革手挽及金屬扣環,既可掛於大袋當作 Pouch 使用,亦可手挽出門,超百搭! 說編織手是夏日手袋的代名詞,有人反對嗎? Miu Miu 的編織手袋使用仿Raffia拉菲草布料打造而成,質感並沒有正宗的Raffia Bag般硬,用上來更為輕便;自然色與可可棕的溫暖配色,散發出悠閒又高雅的度假氛圍,充滿異國風情。手袋容量剛好,能輕鬆收納手機、銀包、唇膏等隨身小物;加上皮革肩背帶, 適合週末出遊使用,完美融入自然系穿搭或度假風造型! 不到萬元的,還有以下兩款索繩手抽小袋!間條布料款式以可可棕與自然色的條紋帆布打造,充滿夏日氣息,皮革與帆布的混搭設計展現了品牌一貫的優雅對比美學;編織布料款式則以仿藤編風格的布料呈現濃厚的異國度假氛圍,袋身飾有刺繡 Miu Miu 字母 Logo。小小的一個雖然容量不多,但可為夏日穿搭增添輕盈精緻感! 查詢/購買:Miu Miu

by Senior Content Editor Christy Yiu



