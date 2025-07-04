夏日穿搭不失禮的精緻涼鞋！走進 Sam Edelman 的衣櫥，5雙輕奢優雅單品點亮單調造型！

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炎熱天來襲，想穿得透氣又不失造型感，絕對要有幾雙「見得人、不失禮」的涼鞋。若你也正找一雙具設計感得來性價比高的涼鞋，今天就和編輯部一起走進 Sam Edelman 的 SS25 衣櫥，找出專屬你的夏日命定涼鞋！

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瑪麗珍鞋是近年的 Fashion keyword，而Sam Edelman的新版 Michaela Jelly 涼鞋，就正中我心，以透明鏤空鞋面設計解構復古造型，鞋面採用PVC材質，充滿夏日時尚氣息，下雨天穿亦不用擔心；喜歡羅馬編織設計的話，則有以經典紋路點綴品牌雙E金屬扣飾的 Destin系列，巧妙平衡了質感與線條感，作為Casual Friday的搭配就剛剛好。

想找雙 Minimal Chic 風格？有Tenly！涼鞋以精緻細帶與別致趾帶設計而成，低跟鞋底兼顧了舒適感與優雅，皮革材質散發經典時尚氣息，無論是搭配飄逸長裙、牛仔短褲或簡約連身裙，都統統適合，奢華又耐看，完美演繹波西米亞時尚風格。

若想入手拖鞋，推薦 Harly 和 Tillie，前者結合極簡主義和精緻工藝，主打「Barely-There」的設計理念，輕盈容易配襯，趾帶的金屬配飾增添低調奢華氛圍；後者設計亮點則落在靈感源自手鐲的金屬粗帶扣，簡約優雅，光是穿上已能大大提升夏日造型的精緻度，是編輯的Best Pick！

查詢／購買：Sam Edelman







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