收藏文章 《穿Prada的惡魔2》梅姨 Meryl Streep、Anne Hathaway 時尚造型回歸!Miranda 這次穿的是 Jacquemus? 《穿 Prada 的惡魔》(The Devil Wears Prada)是不少人的時尚啟蒙教科書,即使電影已是多年前的產物,電影中 Miranda 和 Andy 的造型至今回看仍不老氣!20年後,續集《穿 Prada 的惡魔2》將正式回歸銀幕,最近在紐約街頭的拍攝花絮更成為了時尚界的熱話:Miranda 這次所穿的,不只是 Prada? 從日前釋出的花絮,可見飾演時尚女魔頭 Miranda 的「梅姨」Meryl Streep 以一身精緻造型現身紐約街頭,以白色間條恤衫配搭藍色西褲,外搭米色大衣;整個造型的焦點所在,絕對是那雙紅色高跟鞋! 這對紅鞋子正是來自 Jacquemus 的 The High Cubisto Slingbacks,一貫 Jacquemus 的藝術感剪裁風格,在誇張延伸鞋頭上綴以優雅的皮製蝴蝶結,宛如 Miranda Priestly 的命定高跟鞋,散發優雅幹練的氣質。就連設計師 Jacquemus 本尊也表示:「The devil wears Jacquemus!」翻看 Jacquemus 官網,現時此雙 Slingbacks 已剩下38 和 40 碼,看來 Miranda 的時尚影響力仍是亳無減退。 另一邊廂,Anne Hathaway 飾演的 Andy 已從當初的小助手變得獨當一面。從花絮照中可見 Andy 穿上一身Vintage Jean Paul Gaultier 的西裝套裝配搭珍珠項鍊、高跟靴和太陽眼鏡,穿出了成熟辦公室女性典範。 而由 Emily Blunt 飾演的 Emily Charlton,終於也在昨日以標誌性的紅色頭髮造型現身片場。這天 Emily 穿上一身幹練的黑白西裝造型,太陽眼鏡、內搭恤衫和手袋均是 Dior 出品,尤其是手上的 D-Journey 手袋,低調俐落,為整體穿搭大大加分,氣場也比首集電影來得更強,令人懷念! 《穿 Prada 的惡魔2》(預計2026年上映)



by Senior Content Editor Christy Yiu



