Lyst Index 最人氣單品竟是 The Row 人字拖！3大不俗氣的人字拖穿搭術：跟 Rosé 學鬆弛感配搭公式、老錢風穿出高級感

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悠長夏日，大家都在找一套最能降溫的清涼穿搭方法，過往對人字拖的觀感也是「去沙灘才會穿」的鞋，但原來在外國時尚圈，人字拖早已是穿搭指標！在不少明星的造型中，也能見到人字拖的存在，而更誇張的是，根據最新一季 Lyst Index，The Row 的 Dune Sandal 極簡人字拖竟然登上最受歡迎單品榜首！

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即使有大量人質疑：人字拖用不著買 The Row 吧？但根據 Lyst Index，這雙人字拖在本年第二季的搜尋量大增 162%， 看來人字拖已正式成為時尚主流之一！

#1 跟 Rosé 學起來！鬆弛感人字拖穿搭

想最輕易把人字拖融入日常穿搭，只需謹記「鬆弛感」三字。參考 Rosé 的私服造型，以低調素色的人字拖配搭寬鬆版型的長褲，散發休閒氣息，呼應整體低調風格。要平衡視覺比例，推介選擇薄底的人字拖；如講究細節，則可考慮皮革質感的款式，增添時尚感。

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#2 人字拖也能穿出高級感！Old Money 老錢風

其實人字拖也能穿出高級感！以近年大熱的Old Money 老錢風穿搭為例，利用單品像是俐落剪裁的西裝外套、直腳褲和簡約手袋，配搭設計感較強的高跟方頭人字拖款式，一秒打造成熟精緻造型。穿搭色調可以中性色如米白、灰、黑為主，散發現代女性優雅美，亳不俗氣。

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#3 時尚優雅！度假精緻感人字拖造型

不少人也喜歡在夏日以長裙配搭人字拖打造度假造型，想更具精緻感，不妨選擇直身剪裁的九分連身裙，營造法式女生的慵懶氛圍，不論是厚底或撞色人字拖，也能輕易協調整體造型；尤其以絲質白裙配搭皮革拖鞋，即能穿出度假風格，亦不失時尚氣質。

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