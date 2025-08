Fashion



收藏文章 夏季海灘泳裝穿搭指南:泳衣外穿、疊搭透膚上衣,一同享受海邊渡假風情! 來到盛夏,要準備好永恒不敗的性感比堅尼和健康身型,各位時尚迷也要為海邊沙灘活動準備時尚度滿滿又輕盈舒適的泳裝穿搭,為大家介紹幾個今年大熱海灘泳裝穿搭造型,一於與好友一同享受海邊渡假風情,打卡留念! 在 Instagram 查看這則貼文 LISA(@lalalalisa_m)分享的貼文 #1 健康性感美!泳衣外穿 今年必備的泳裝穿搭,一定利用連身泳衣完成泳衣外穿的造型,建議搭配輕盈又舒適的高腰褲或闊腿褲等,營造時尚的街頭或度假風造型;而這種「一衣多穿」的概念,讓泳衣既能展現優雅的身型曲線,盡顯健康性感,同時又能隨時轉換穿搭單品,實在是兼具實在性與時尚感。 在 Instagram 查看這則貼文 Intimissimi(@intimissimi)分享的貼文 在 Instagram 查看這則貼文 Intimissimi(@intimissimi)分享的貼文 在 Instagram 查看這則貼文 SNIDEL/スナイデル(@snidel_official)分享的貼文 下頁繼續睇!



