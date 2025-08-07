本季最燒新手袋：Dior D-Motion、Prada Explore、Miu Miu Pocket，還有平替菜籃子Polo Play！

收藏文章

在2025年的手袋趨勢中，「容量」與「機能」依然是關鍵詞。隨著秋冬單品陸續登場，各大品牌也紛紛推出新作，從優雅到機能、街頭到休閒，勾勒出不同風格女生的時尚選擇。在眾多新品中，編輯部早已鎖定目標——以下盤點4款本季最燒新手袋，準備好讓你的錢包失守了嗎？

Jisoo 同款！Dior New D-Motion Bag

沒錯，又是 Jisoo 同款！Dior 今季迎來全新 D-Motion 手袋，主打時尚實用的水桶形設計，以黑色羊皮製成，綴以經典 Macrocannage 特大藤格紋圖案縫線，散發柔軟優雅的感覺；說明是走實用路線，即使是小號版本亦足以容納所有必需品。配搭淡金色飾面的金屬 D.I.O.R. 吊飾和可調節肩帶設計，可肩背亦可斜孭，中號尺寸備有黑色及棕色；小號尺寸則有黑色、米色及淡粉色，一次滿足不同風格的需求！

經典款式再變奏：Miu Miu Pocket Bag

在 2025 Q2 重奪 Lyst Index 冠軍的 Miu Miu，新一季再次聚焦品牌的經典 Pocket 手袋，帶來耳目一新的變奏款式！Pocket 手袋於 2023 年春夏系列面袋，其佈滿口袋的設計游走於裝飾與功能之間，雖然手袋外觀較為平實，但在追求功能性和品質兼備的時代下，成為了不少女生人手一個的手袋！除了原版設計，今季更推出了尺寸更大的保齡球袋、半月形袋、斜肩袋及背包等，各款也備有經典黑色及啡色，仿舊納帕軟皮的款式經洗水處理更具韻味，而光滑的小牛皮則更低調耐看！

高級感滿滿！Prada Dada

雖然 Prada 近年走勢不及副線 Miu Miu，但編輯部仍在 Prada 官網挖到寶！這款 Dada 手袋是品牌2025秋冬新作，採用細緻的 Nappa 皮革打造，手感細膩，外型輕盈卻不失結構感。亮眼位是其長手柄設計，除了肩背時更舒適，配合中央附帶設計大大增添時尚感。Dada 屬小號手袋，不過在實用性方面同樣不輸蝕，手袋採用磁扣開合設計，加上中央口袋，能兼顧日常收納；除了經典黑白色調，還有奢華感滿滿花崗岩灰色，無論是搭配秋冬大衣、針織衫或是簡約襯衫，都能展現出不造作的高級感！

平替菜籃子：Polo Play Leather Tote

有「平替菜籃子」之稱的 Play Tote 絕對是 Polo Ralph Lauren 近年最成功之作。來到 2025 秋冬，這款菜籃子再推出墨綠新色！手袋以意大利全粒面荔枝紋皮革打造，手感細膩之外更是耐用，大容量袋身加上內部金屬 T-bar 固定細節，實用性十分高，收納日常用品完全不成問題；手袋輪廓簡約俐落，無論是週末出遊、城市通勤或日常穿搭，都能輕鬆駕馭！







【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票