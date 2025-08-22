Fashion

收藏文章　

22/08/2025Text: Tiffany Chan

Pastel Style 粉彩色調穿搭：「天藍 x 啡棕」、「粉黃 x 米白」！三大不敗大熱色調配搭，展現小清新浪漫

#輕盈 #色調 #配搭 #質感 #柔和 #色彩 #潮流 #浪漫 #清新 #2025夏日 #時尚 #穿搭 #Pastel style #Celebrity Style #Mix & Match #Trending Items

　　一陣陣的盛夏熱浪，往往讓人更渴望一抹清新與輕盈。除了Y2K街頭風、極簡主義造型，不妨嘗試利用柔和的 Pastel Style 粉彩色調為穿搭造型主角，以色彩的粉嫩溫柔，為炎炎夏日注入帶有小清新的浪漫氣息。不論是日常約會、上班場合或是假日度假穿搭，都能打造出由內而外的清爽涼感和美好心情。

 

粉黃 x 米白：小雛菊般的夏日小清新

 

　　俏麗的粉黃色彷彿夏日陽光般明亮，而米白色就猶如棉花一樣輕柔，當兩種色調互相配搭，則既能提亮整體膚色和造型亮感，又能傳遞夏日輕盈感，更能使人聯想起小雛菊的浪漫。特別推薦以透過針織、雪紡、蕾絲、絲綢等不同材質作層次配搭，營造文藝女孩的俏皮氣息。

 

 
 
 
Kei（@rabi_gram）分享的貼文

 

 
 
 
Kei（@rabi_gram）分享的貼文

 

 
 
 
Kei（@rabi_gram）分享的貼文

 

下頁繼續看 Pastel Style 穿搭！

 

 

