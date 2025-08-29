PUMA x ROSÉ 系列登場：限定芭蕾休閒Speedcat、運動街頭風單品，沒有不收的理由！

收藏文章

自ROSÉ成為 PUMA 全球品牌大使以來，凡有ROSÉ加持帶貨的單品也會秒速售罄。而來到2025年秋冬季，ROSÉ 終於不再只是PUMA 代言人！

在 Instagram 查看這則貼文 PUMA Hong Kong（@pumahk）分享的貼文

這次 ROSÉ 首度親自操刀設計，將自己的風格融入每一件單品。整個系列以簡約單色為主，低調中帶點叛逆感，正如ROSÉ所說：「我相信，每個人都有屬於自己的節奏與標誌，當我們能全然擁抱它，那一刻才是真正的自己。」

在 Instagram 查看這則貼文 PUMA Hong Kong（@pumahk）分享的貼文

PUMA x ROSÉ系列以寬鬆基本款搭配具女性特質的設計與剪裁，融合 PUMA 的經典運動服飾基因，同時加入專屬「ROSIE」字樣標誌，當中備受期待的當然是全新演繹的 PUMA Speedcat——加入芭蕾舞鞋的綁帶元素，優雅型格；Speedcat OG Premium 則以誇張鞋帶出個性，無論是日常出街還是舞台造型，都能輕鬆駕馭。

服飾方面，從Oversized 外套、網狀上衣、迷你裙，都注入了ROSÉ的時尚觸角，像是重新演繹的PUMA經典運動套裝：運動外套與梭織長褲以寬鬆舒適的現代化剪裁回應傳統設計；同系列亦包括半拉鍊式外套、連帽外套以及印有「ROSIE」字樣的網狀上衣，當然還有帽子、旅行袋、和Mini Bag等，充滿ROSÉ的運動街頭風美學。

目前 PUMA x ROSÉ 系列已正式登場，不過編輯部翻查PUMA官網，顯示鞋款暫時已售罄，雖然未知會否補貨，但對同系列其他產品有興趣的話，就要趕快入手了！

查詢／購買：PUMA







【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票