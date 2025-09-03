名人們都愛穿的德訓鞋！Adidas Japan Trainers 與 ALO 復古運動鞋成為了本季大熱的 IT Shoes？

收藏文章

繼Adidas的Samba及Miu Miu Trainers的大勢，簡約及復古的運動鞋潮流繼續燃燒。近期兩款鞋款 ——Adidas Japan Trainers與 ALO Trainers，憑藉各自獨特的設計底蘊與潮流號召力，分別從「經典復刻」與「新銳爆款」兩條路徑突圍，不僅佔據時尚人士的穿搭清單，更可能成為當下休閒鞋趨勢的熱款！

Adidas Japan Trainers：復刻經典，接棒 Samba 的極簡風潮

即便非時尚產業從業者，也很難忽視 Adidas 這款「Japan Trainers」的存在感。在品牌龐大的經典鞋款庫藏中，這一曾誕生於 1964 年東京奧運會的鞋型，正以「新銳復刻者」的姿態悄然崛起！纖薄流暢的鞋型線條比 Samba 更顯利落，恰好契合今年時尚圈對「極簡復古輪廓」的追捧 —— 可謂精准接過了 Samba休閒鞋潮流的接力棒。

近期Japan Trainers 以「忠實復刻」的姿態重回大眾視線，並在近幾季憑藉嶄新的潮流意義晉升為 Adidas 旗下最受矚目的 Heritage 復刻系列之一。從配色到材質，這款鞋處處體現對潮流趨勢的敏銳捕捉：色譜覆蓋濃郁酒紅、亮眼電光藍至永恆黑白；材質選擇亦具多樣性，光滑皮革，帶有透氣孔的機能款式，皆以細微差異打造多元風格，輕鬆融入各式衣櫥搭配。

近期 Kendall Jenner 便被拍到腳踩該鞋款現身，時尚編輯與潮流影響者之間的討論度亦持續攀升。若說 Samba 定義了過去幾年的休閒鞋審美，那麼 Japan Trainers 正以低調而堅挺的質感，躋身「下一款必知經典休閒鞋」之列，成為追求長效潮流價值者的優先選擇。

ALO Trainers：躋身年度 IT Shoes的新銳力量！

與 Adidas Japan Trainers的「復刻路徑」不同，ALO 德訓鞋則以「Social Media爆款」的姿態快速席捲時尚圈，可謂近期社群平台討論度最高的鞋款。

ALO 的品牌運營與潮流引領頗具巧思：一方面，品牌攜手 Kendall Jenner 展開合作，憑藉其全球影響力進一步擴大鞋款關注度；另一方面，因穿著者眾多，鞋款頻頻出現在社群內容中形成「洗版」效應，成功將產品熱度推向新高。但這股風潮的核心，仍歸功於鞋款本身的設計魅力與名人效應的雙重加持 —— 品牌大使 Jisoo 近期多次以該鞋款亮相公開場合，Kendall Jenner 與超模 Elsa Hosk 亦將其納入穿搭清單，被譽為「本年度 It Shoes」可謂實至名歸！

從設計層面拆解，ALO Trainers靈感取自洛杉磯日落大道的慵懶氛圍，核心材質選用柔軟麂皮，搭配寬版鞋帶與流暢鞋型，既保持簡約質感，又不失高級韻味。無論日常休閒場合，還是搭配運動風服飾，皆能呈現協調美感；更因與 Miu Miu 經典鞋款在風格、質感上頗為相近，且性價比更高，被業界與消費者譽為「Miu Miu 平替」，成為追求高質感穿搭的實用主義者的理想選擇。

