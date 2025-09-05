威尼斯影展2025紅毯總整理：時尚界大風吹後，Julia Roberts、Cate Blanchett等親身演繹新創意總監們的高訂設計！

收藏文章

作為電影界每年盛事之一，威尼斯影展除了有各路新片登場，星光四射的紅毯總是不知不覺成為焦點。加上經歷了去年時尚界的創意總監「大風吹」之後，今屆紅毯尤其觸目。轉眼臨近影展尾聲，今天就和大家盤點一下女星們的驚艷紅毯造型，從高級訂製到永續時尚，每一套都值得細細品味！

撞衫超尷尬？

Julia Roberts and Amanda Seyfried in Versace by Dario Vitale

怎會想過影展紅毯上竟然出現「撞衫」事件！今年Julia Roberts穿上由Versace新任創意總監Dario Vitale設計的西裝造型出席新作《獵殺之後》（After The Hunt）記者會，以復古藍色羊毛西裝搭配條紋襯衫，展現俐落風采，當時更引來 Amanda Seyfried 留言說要「借穿」同一套造型。誰不知在三天後，Amanda Seyfried在《The Testament Of Ann Lee》記者會上，果真穿上同一造型亮相！

當然這不是意外，其實是Versace安排的宣傳手法，以展現時尚界對永續理念的支持與女星之間的友誼。二人亦是穿得各有各好看。

百變女王回歸紅毯！

Cate Blanchett in Maison Margiela Artisanal 2025、Louis Vuitton 2026、Armani Privé

精靈女王Cate Blanchett向來也是紅毯焦點。今屆影展同樣不例外，Cate分別穿上了Maison Margiela Artisanal 2025、Louis Vuitton 2026以及「重穿」的Armani Privé。

自Glenn Martens接手由John Galliano掌管達10年的Maison Margiela後，時尚界人士也十分期待他會交出甚麼作品。繼早前發布的2025秋冬高訂秀，這次在威尼斯影展更有Cate Blanchett親身演繹，這天在《父．母．兄弟姐妹》（Father Mother Sister Brother）首映會上，Cate穿上Maison Margiela Artisanal 2025系列的膚色公爵緞緊身胸衣，配搭黑色上衣；裙子則印有自然靜物畫拼貼圖案，綴飾同材質的翅膀貼花，鞋子則穿上品牌的經典黑色皮革Tabi Claw靴，搭配透明楔形鞋底跟。整體造型前衛，加上Cate的優雅幹練氣質，是本次影展大受好評的一套造型！

至於在較早舉行的電影記者會和首日紅毯上，Cate則分別以Louis Vuitton 2026及「重穿」的Armani Privé 亮相。前者是LV 2026早春系列的透視鏡面馬甲造型，配搭純黑直腳褲，率值俐落；後者則是Cate曾於2022年參加SAG Awards時穿上的Armani Privé高級訂製禮服，深V設計配搭魚尾裙襬，氣場全開又不失優雅，延續Giorgio Armani一貫的高貴美學，也成為了對這位傳奇設計師最深情的致敬。

鬼才Jonathan Anderson高訂上場！

Greta Lee in Dior

Greta Lee早在Jonathan Anderson掌舵LOEWE時期，便是他眼中的繆思。如今Jonathan Anderson轉戰Dior，Greta也一路相隨，在《炸裂白宮》（A House of Dynamite）的紅毯上穿上由他親手設計的Dior高級訂製禮服，禮服以黑色緞面與綠色歐根紗而成，雖然是深V剪裁，但在Greta身上卻散發知性優雅的氣質，搭配Dior高跟鞋，大長腿的造型更顯俐落感。

而在《Late Fame》的電影首映會上，Greta則穿上Dior的黑色絲質套裝，搭配Dior高跟鞋亮相，簡約低調，呼應Jonathan Anderson眼中的Dior優雅美學。

仙氣全開！

孫藝珍 in Cucculelli Shaheen 2025、Damiani Jewelry

我們熟悉的面孔來了！今年孫藝珍跟隨由朴贊郁執導的作品《徵人啟弒》出席威尼斯影展，而在首映會上，她以一身Cucculelli Shaheen 2025春夏系列的薄紗長裙亮相，簡約中見精緻，加上大露背的設計秒成為全場焦點！珠寶方面，孫藝珍戴上了Damiani Mimosa高級珠寶系列的白金鑽石耳環及戒指，配搭乾淨的髮型，仙氣全開！







