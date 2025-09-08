致敬傳奇時尚設計師Giorgio Armani：從 Power Suit 到銀幕光影，從不落幕的優雅

收藏文章

米蘭時間 9 月 3 日，時尚界迎來令人心碎的時刻 ——Giorgio Armani 在摯愛親朋的陪伴下安詳離世，享年 91 歲。這位意大利設計大師的名字早已成為「意大利優雅西裝」的代名詞。自 1975 年創立同名品牌以來，他以實用的設計與商業遠見構建起高級時尚帝國，更將品牌觸角延伸至生活各個維度，即便不熟悉時尚的人，也對 Armani 的西裝或彩妝耳熟能詳。他將一生奉獻給時尚，直至生命最後一刻仍牽掛著自己的品牌。如今巨星隕落，讓我們透過他的人生碎片，向這位時尚巨人致敬。

銀幕造型助攻，時尚帝國的崛起之路

1975 年，Giorgio Armani 在米蘭正式創立同名品牌。在意大利打響名號後，他透過為荷里活電影打造造型的契機，成功敲開美國市場的大門。1980 年代，他為電影《美國舞男》（American Gigolo）操刀服裝設計與整體造型，當男主角李察・吉爾（Richard Gere）身著 Armani 西裝的畫面定格銀幕時，瞬間成為少女們追捧的明星。伴隨電影票房飄紅，品牌時裝系列銷售額直線攀升，也為 Armani 在國際時尚界奠定了穩固根基。

此後，Armani 的設計繼續閃現於超過 300 部電影中 —— 從《義膽雄心》（The Untouchables）到《變種異煞》（Gattaca），再到《職業特工隊》（Mission: Impossible）系列，他以精準剪裁為角色賦予獨特靈魂，塑造出一個又一個經典銀幕形象。1988 年，他更正式在荷里活發展，透過為明星寄送定制樣衣、與經紀人建立深度合作，讓 Armani 逐漸成為各大電影頒獎典禮上的「常客」，成為明星紅毯造型的頂級選擇。

