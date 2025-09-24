萬眾期待的NikeSKIMS來了！塑形 x 運動服，Kim Kardashian重新定義的機能美學！

收藏文章

相信大家最近有滑過IG的話，應該已經被這個聯名洗版——NikeSKIMS正式登場！這個由運動品牌巨頭Nike和話題女王Kim Kardashian主理的SKIMS聯手打造的系列，設計不止糅合了SKIMS的特色塑身衣元素與一貫的裸色美學，更是重新定義了機能美學與身體自由。

NikeSKIMS系列主打女性運動內衣與休閒服，設計靈感來自女性在運動中對支撐性、舒適度與自信的渴望。以無縫剪裁、透氣材質與包覆設計為重點，從高強度訓練到日常穿搭，每一件單品都兼顧機能與美感！全系列共有七大系列、58款單品，品牌更揚言可以有超過一萬種搭配方式。

先看首波釋出的3大系列，Matte涵蓋 21款日常必備單品，提供中等強度壓縮效果與針對性的平滑塑形；系列採用創新面料，結合NikeDri-FIT科技，大大提升運動裝備必須的導濕性能，適合日常健身與瑜伽穿搭。

主打支撐性與流暢感的Shine，採用了速乾科技，表面帶有低調光澤，同時具備良好的延伸和擴展性，更為適合力量訓練活動；而Airy系列則推出七款透氣的針織單品，靈感源自網狀設計，適合疊搭與自由運動。系列採用超輕量的開放式網眼面料，提供修身與寬鬆兩種廓形，會是低強度訓練與輕鬆造型的理想選擇。

此外，NikeSKIMS這次亦公開了四個季節性系列：Vintage Seamless 系列採用無縫針織工藝與水洗工藝打造，呈現出復古感的穿著效果，除了訓練，也適合日常穿搭。Matte Tricot 系列則提供極簡、流暢的運動套裝，靈感源自經典田徑服飾，選用了啞光面料，觸感更為柔軟。Semi-sheer Weightless Layers 半透系列專為低強度運動而設計，而Shiny Nylon寬鬆褲款則為每一套運動造型增添更多層次與時尚感。

值得一提的是，NikeSKIMS不只是為女性設計，而是由女性主導的設計。Kim Kardashian親自參與每一個細節：「我們的使命十分明確，就是要毫不妥協地重新定義女性運動服飾。這個系列將前沿性能與大膽前衛的設計結合在一起，賦予女性運動員自信與自由。」

NikeSKIMS 首個系列將於9月26日上市，除了可於Nike和SKIMS的官網入手，亦會於雙方位於紐約和洛杉磯的旗艦店及指定零售店舖有售。

查詢：NikeSKIMS







