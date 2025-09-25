秋冬鞋櫃準備好了嗎？ Sam Edelman人氣瑪莉珍、Loafers和長靴，演繹秋冬風格美學！

收藏文章

隨著季節轉換，時尚的節奏也悄然變化。告別輕盈的涼鞋，是時候為衣櫥入手一兩雙秋冬必備的樂福鞋和本年大熱回歸的長靴！Sam Edelman自3年前打進了香港市場，便一直是編輯每季必到的尋寶地方⸺主打輕奢設計，加上相宜的價格定位，還有不愛的理由嗎？

今季 Sam Edelman 看準了潮流，以多元風格美學為設計主軸，從瑪莉珍鞋、樂福鞋和長靴，每一款在材質、輪廓與配色上展現出濃厚時尚氛圍，每款也足以讓人心動！

#1 秋冬不能少的酒紅色調！

優雅奢華的酒紅色彷彿是秋冬專屬色調，光是在穿搭添上一絲酒紅色的點綴，已能大大增加時尚氛圍。對於平常不怎在穿搭加入紅色元素的大家，可從瑪莉珍鞋款入手，低調不搶眼，卻能讓人看出穿搭當中的巧思。

MICHAELA SHINE特別版是Sam Edelman經典瑪麗珍鞋型的升級版，融合酒紅網面與水鑽元素，搭配裙或褲也可，小小的水鑽裝飾為冬日帶來輕輕的奢華質感；想誇張一點，可試同為方頭設計的MADI瑪麗珍鞋，結合酒紅色絲絨與大水鑽，平衡了復古與現代設計，搭配小短裙穿搭更是精緻。

#2 2025代表色！摩卡慕斯

雖然已到一年下旬，但本年代表色「摩卡慕斯」的熱度仍沒減退。若想以摩卡慕斯配搭造型，不妨考慮這個色系的長靴，既有黑色的實用性，又增添了大地色系的自然溫度，十分易於搭配。

看過Sam Edelman本季的Look Book，個人認為有兩款長靴特別值得大家收藏：MILLA和PRIYA。前者以頂級的棕色皮革打造，線條優雅，帶點英倫田園風格，加上皮革柔軟，穿全日也不易腳痛；PRIYA則採用獨特靴筒設計，修飾小腿線條，深栗棕色更展現出另一種優雅風貌，兼具實用性及設計感。

#3 中性美學：經典英倫樂福鞋

總感覺樂福鞋是秋冬天的主角，經典的鞋型陽剛中帶柔美，讓整體穿搭更具質感，更是學園風造型的好拍檔。有別於一般樂福鞋的設計，Sam Edelman 並非簡單地複製男裝元素，而是以女性角度的詮釋牛津鞋型、德比鞋款式及翼紋裝飾等細節，更具中性美學感。

LIONA是本季新款，採用英倫巴洛克風格設計，以撞色與拼接工藝為設計亮點，完美融合不同顏色組合；若偏愛溫柔的設計，有T型瑪麗珍鞋ELAINA，剛剛好的2.2cm鞋跟亦是穿得舒適，為造型添上一絲少女氛圍。

查詢／購買：Sam Edelman







