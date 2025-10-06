巴黎時裝周2025：盤點BLACKPINK Lisa、Jisoo及ROSÉ的造型！從LV春日芭比到 YSL浪漫慵懶，誰最能駕馭品牌新章？

收藏文章

作為當今奢侈品界最具號召力的「品牌繆斯團」，BLACKPINK成員們的每一次騷場亮相，都在重新書寫奢侈標籤的當代詮釋。2026 春夏時裝周舞台上，Lisa、Jisoo、ROSÉ 分別以 Louis Vuitton、Dior、YSL 代言人身份登場，憑藉獨特審美將品牌設計哲學化為可觸可感的時尚語言 —— 從 LV 的「日常華麗」，到 Dior 的「時尚正裝」，再到 YSL 充滿話題性的「性感慵懶」，三種風格，卻同樣成為時裝騷無法忽視的亮點。

Lisa × Louis Vuitton

粉紫春日芭比，解鎖「華麗不離日常」的 LV 新義

若說 Louis Vuitton 2026 春夏系列是一場「將時裝絢麗注入生活」的實驗，那麼 Lisa 的造型便是這場實驗的最佳演繹。她穿上品牌早春系列的粉紫色針織套裝，內搭亮黃色吊帶撞色，下裝則以粉色短褲延續輕盈感，整體色調如春日鮮花般活力滿滿。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文

細節處的巧思——格紋腰封與珍珠腰鏈的疊加，不僅以硬挺質感平衡了針織的柔軟，更巧妙拉高腰線，將 Lisa 標誌性的優越腰臀比與長腿曲線盡數展露；腳踩的白色尖頭鞋延續 LV 經典線條，沒有多餘裝飾卻自帶高貴；淺金色卷長髮垂落肩膊，搭配柔和妝容，演繹「真人版 Barbie」 —— 這正是 LV 本季「華麗與日常平衡」理念的精髓。捨棄誇張的秀場戲劇性，Lisa 的造型讓高級時裝回歸生活場景。

Jisoo × Dior

演繹 Anderson 時代的「邊界消融」

Jonathan Anderson 接手 Dior 女裝後，首季便拋出「打破日常與戲劇割裂」的設計命題，對於這位新任設計師本季的設計，編者認為他的設計缺乏了Dior品牌基因裡的浪漫與性感。

在 Instagram 查看這則貼文 JISOO（@sooyaaa__）分享的貼文

Jisoo以「經典單品重組」思路構建造型：上半身是潔白基礎款襯衫，外搭深灰色格紋馬甲，下裝則可靈活切換黑色花苞短褲或蓬蓬短裙，腳踩黑色高跟涼鞋，最亮眼的莫過於頸間的白色大蝴蝶結領結。雖然，這套穿搭模糊了「日常」與「秀場裝」的界線，將衣櫃裡的常見單品白襯衫與格紋馬甲以少華麗的方式呈現，同時亦表現了「紳士典雅」與「女性甜酷」的反差，不僅讓造型更具層次感，更回應了 Dior 本季對「多元女性魅力」的探索 。

但編輯認為這套造型在顏色，剪裁及材質上都比較沉悶，若能增加一些鏤空設計或加入一些露膚度，或是搶眼的飾品與妝法，便能更顯戲劇性，表現出兩者間的碰撞。

ROSÉ × YSL

演繹「性感慵懶」的品牌美學

YSL 向來以「大膽張揚的女性魅力」為基因，而 ROSÉ在 2026 春夏時尚周的造型，便是這一基因的當代演繹 —— 卻也伴隨著頗具話題性的爭議。她選用淺藍色蕾絲拼接吊帶連體短裝，柔和的 pastel 淺藍色絲綢貼合肌膚，衣身鑲嵌的精緻蕾絲花邊增添柔美感，背部超大號蝴蝶結成為視覺核心，搭配一條拖地長腰帶，下裝則以黑色透明緊身襪與銀色綁帶涼鞋收尾，整體設計充滿 YSL 標誌性的浪漫與性感，又帶著一絲不費力的慵懶高級感。

在 Instagram 查看這則貼文 ROSÉ（@roses_are_rosie）分享的貼文

不過，也有網民評論絲質淺藍色衣著有些像「睡衣」，露膚度較高的剪裁未能完全展現 ROSÉ向來的清冷高級感，編者認為不妨加入更精緻的配飾，或者長靴混搭。而ROSÉ現身時因鞋跟過高且絲襪材質光滑，出現重心不穩、步態搖晃的情況，讓原本可以更出彩的演繹打了有些扣分。







【你點睇？】高市早苗當選日相，你認為中日關係前景會否受損？► 立即投票