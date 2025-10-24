秋日老錢風來襲！Valextra經典手袋換上秋色新裝，一秒進入Old Money世界！

收藏文章

源自米蘭的高級皮具品牌 Valextra，以極簡美學與卓越工藝聞名，素來有「意大利Hermès」之稱（價位卻落在Hermès基本款價格的一半左右）。近日逛逛Valextra的網站，發現品牌的秋冬系列己悄悄上架，滿滿的老錢風，一看已馬上鎖定目標！

在 Instagram 查看這則貼文 Valextra（@valextra）分享的貼文

Valextra的秋冬系列延續品牌一貫的低調奢華風格，選用頂級皮革打造出一系列沉穩色調的手袋，和應近年大熱的不張揚Old Money風格。今季系列重點是「Sublime」柔潤粒面皮革，此皮革於2025春夏系列首度亮相，結合柔軟觸感與立體結構，加上經特殊工藝處理，保留天然肌理，呈現奢華柔韌的觸感。而2025秋冬系列，「Sublime」的色調更進一步延伸，推出一系列大地色系，包括墨黑、潤澤巧克力棕及羊絨米色！

採用Sublime皮款的有經典MyLogo 保齡球袋，設計融合米蘭建築美學與現代工藝，展現出獨特的幾何線條。其保齡球包形狀不僅造型感十足，更呼應品牌一貫的極簡奢華風格。手袋配備可拆卸肩帶，支援手提、肩背與斜背三種背法，兼具實用性與靈活度；加上設有Mini、Medium、Large 三種尺寸，滿足不同生活場景，出遊上班同樣能輕易搭配。

同期亮相的還有「Senso」牛巴革，這款質感上乘的牛巴革壓印品牌標誌性的 Millepunte 千點紋圖案，除了MyLogo 手袋，人氣的Milano也指上Senso皮革！Milano 以結構感強烈的雙手柄設計為特色，容量充足，能輕鬆容納日常必需品，非常適合日常使用；其可調節的中央皮革腰帶不僅增添造型層次，也能調整容量；而今季的巧克力棕與裸色系更為廓形注入柔和觸感，完美展現剛柔並濟之美，配搭大褸造型是零手之選。

查詢／購買：Valextra







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇