Gen Z熱捧韓國棒球帽ONGO登港！必收 Baby Monster 同款花結棒球帽，造型感＋舒適度滿分！

好消息，又一韓牌登陸香港了！近期風靡Gen Z的韓國小眾品牌 ONGO 棒球帽將於本用開設香港首間期間限定店，這個在社交平台爆紅的帽子品牌，以獨特的韓國傳統結繩設計和復古運動風格俘虜一眾時尚迷，就連韓星也愛不釋手！想入手Baby Monster Rora、TWS Jihoon、VIVIZ Eunha和Oh My Girl Yubin 的同款棒球帽？這次不用再猶豫了！

ONGO 於2023年在首爾創立，品牌名字「Old Things Never Die」來自韓國成語「溫故知新」，強調傳統工藝的延續與創新。帽子背後的花結繩設計靈感來自韓國結繩工藝，品牌從設計、開發及製造均在韓國完成；這次的香港期間限定店選址旺角朗豪坊，店鋪主要採用綠色和白色色調，配合品牌標誌性的花結設計，綴以自然的草地及花卉作裝飾，簡潔明亮的空間逛起來輕鬆自在，絕對是帽子控的天堂。

ONGO 棒球帽的正面均繡上簡潔「Old Things Never Die」字體或花卉圖案，結繩設計是造型亮點，瞬間提升時尚感。棒球帽後方搭配花朵造型的結飾調節帶，不但美觀，還能自由調節帽圍，而大帽簷設計更能完美修飾面型，舒適又貼心。無論是經典的「FLOWER KNOT CAP」、三朵花結的「ONE, TWO, THREE」系列，還是雙愛心圖案的「DOUBLE HEART KNOT CAP」，每一款都各有個性，讓人選擇困難症發作！

ONGO 香港期間限定店

日期：2025年11月7日至2026年2月28日

時間：上午11時至晚上9時

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊5樓18號舖







