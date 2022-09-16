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大館近日可謂非常熱鬧，先有瑞士媒體藝術家Pipilotti Rist的夏季展「潛入你眼簾」、再有光影藝術「綻放大館」照亮整個大館外牆，而大館內的畫廊亦正在舉辦不同主題的畫展，如季豐軒的「非常道——薛松近作展」和Touch Gallery的「香格里拉-盧文謙」，在這裏充滿藝氛圍的空間中，Hermès 再添一絲活力和時尚。

HermèsFit是Hermès的一個健身Campaign，先前已在紐約、巴黎、東京、台灣等城市登場，今年來到香港，於大館展開一連8日的活動。在發掘這個活動有甚麼玩之前，先看看它最吸引人的設計和空間佈置！

Hermès將在大館的複式展室及檢閱廣場進行，整個展場會以標誌性的愛馬仕橘為主調，牆上有宛如絲巾圖案的設計，還未來到運動環節，已覺得活力感十足，充滿玩味。現場配有Hermès特製的健身器材，如槓鈴、壺鈴等重力訓練器材牆，還有從絲巾取材的健身操場、拳擊台，以及攀石牆等設施。

HermèsFit顧名思義設有一系列Fitness Class，包括瑜伽Carré Yoga、伸展Belt Streching、拳擊Kickboxing with Bracelets 、平衡Hat Balance Challenge、手環芭蕾Ballet Arms with Bracelets等等，都可免費於官網登記，讓專業教練帶你開啟運動時刻。與此同時，這些Fitness Class都會恰當的配以Hermès一些標誌性的產品一起進行，如絲巾則會在瑜伽課上作為拉力帶、手環作為伸展Belt Streching的輔助、還是Hermès的帽子則訓練平衡時所使用……而中間的擂台除了進行拳擊運動外，晚上則化身舞台，請來DJ表演，而現場的音樂會也會將氣氛推至高點，在這個環境下，都不知道做運動先，還是打卡好了！

HermèsFit

日期：2022年10月2日至10月9日

地點：中環荷李活道10號大館複式展室及檢閱廣場

時間：每日上午10時至晚上8時

可於官網免費登記。







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