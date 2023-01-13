收藏文章

Louis Vuitton 一直以來都喜歡和不同藝術家或攝影師合作，定期推出攝影專輯，以及不同的聯盛系列，將藝術美學融入自家的時尚DNA中。然而今年，Louis Vuitton可以說是一點都不低調，繼2012年後，再次與日本當代藝術家草間彌生合作，將草間彌生的奇幻世界帶至各個城市的角落！

草間彌生繼Tate Modern的大展之後，早前也在M+也迎來了大型回顧展，今次的聯乘可說是畫龍點睛，將博物館的創作，帶至大街小巷；而她甚具辨識度的波點、幾何、單色、南瓜等元素，也成了LV時次聯乘的靈感與主題。除了一系列經典且標誌性的單品外，編者對各地LV的店鋪設計更感興趣，看著這些趣怪、誇張的裝置與設計，讓人宛如掉入愛麗絲的兔子洞般奇幻！



#1 巴黎總店的巨型草間彌生



位於法國巴黎香榭麗舍大街的LV總店邀請了視覺創意總監Faye Mcleod操刀，將這棟建造於1912年、擁有百年歷史的建築物化身為愛麗絲掉進兔子洞般的幻境，建築外部除了佈滿標誌性的彩色波點外，草間彌生則以「巨大化」的形象出現，趴在屋頂上，為外牆貼上彩虹波點！



#2 日本東京期間限定店穿透兩層的草間彌生



日本東京的原宿街頭則為草間彌生展開為期一個月的期間限定店。限定店樓高兩層，將玻璃外牆貼滿標誌性的南瓜色調，黃黑的波點遍布整間店鋪，而店內還有一個巨型草間彌生雕塑，穿透兩層樓，步入其中，宛如走進博物館，看草間彌生的雕塑作品般。



#3 美國紐約的草間彌生機器人



不知道大家有沒有看Emily In Paris？是否記得裡面曾有一幕是高訂設計師Pierre Cadault被JVMA以電子投屏的方式置於櫥窗內。而日前，位於紐約第五大道的LV店的櫥窗中，就擺放了一個草間彌生的機器人，頭上頂著紅色南瓜，手拿畫筆，不停在玻璃上畫圈圈。這個仿真機器人吸引了不少人，當然，這個趣怪的呈現也有人覺得有些詭異。除此以外，外牆也印有草間彌生同款的巨型人像！



<

在 Instagram 查看這則貼文 Faye Mcleod（@fayedreamsalot）分享的貼文



今次，LV與草間彌生的聯乘看來也是落了重本，上述的三間也只是一部分，另外還有韓國、洛杉磯、台北等等，而香港嘛，廣東道和置地的LV也換上了全新裝潢，將標誌性的彩色Painted Dots元素從地面到櫥窗、在到個樓層的玻璃，佈滿整個店舖。雖然不及巴黎、東京、紐約的巨型雕塑等來得誇張，但無疑也帶來了一絲視覺效果！

在 Instagram 查看這則貼文 Faye Mcleod（@fayedreamsalot）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 Faye Mcleod（@fayedreamsalot）分享的貼文













加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇