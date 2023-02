Fashion



收藏文章 Nike x Tiffany & Co.最新聯乘:Black撞Tiffany Blue的Air Force 1波鞋即將面世! 聯乘這件事,要麽就水靜河飛,要不就是備受矚目。 繼重磅藝術家Daniel Arsham的49件限量「Blue Box, Circa 3021」後,Tiffany & Co.日前釋出與Nike聯乘的消息,單是社交平台上Tiffany Blue的鞋盒已經讓人甚是好奇和期待!Tiffany & Co.今次的聯乘打破了以往以珠寶為主角的路線,而這次的主角落在了Nike的Air Force 1 1837 波鞋上,以慶祝它誕生40週年! 經典的Air Force 1(AF1)誕生於1982年,由球鞋設計師Bruce Kilgore親自操刀,是首款將氣墊元素注入球鞋的設計。演變至今,已有不少配色和變奏,逐漸成了品牌的經典,也成了鞋櫃中的基本穿搭單品,不管打不打籃球,相信有不少人都曾擁有過這雙鞋! 今次的最新聯乘保留了AF1的經典設計,鞋身以純黑色麂皮為主,Swoosh勾形標誌則以配以Tiffany & Co.的經典色調——Tiffany Blue,藍黑相撞,延續鞋款簡約和利落的純粹。除了經典的Tiffany Blue色調,鞋舌也以統一色調繡上Tiffany的字樣,鞋踭上方也綴以品牌的小細節——刻有品牌名稱的純銀牌子;附贈的鞋帶除黑色以外,還有三種色款選擇,包括白色、黃色和Tiffany Blue,鞋款暫時未有發售時間,但售價已定,為 400美金,約3120港元左右。 同期,Tiffany & Co.亦將推出一系列聯乘設計限量版純銀配飾,包括純銀哨子、鞋拔、鞋刷及 Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 運動鞋專屬鞋帶扣,並將於美國 Tiffany.com 發售。

,售價為 250 至 475 美元,設計包括純銀哨子、鞋拔、鞋刷及 Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 運動鞋專屬鞋帶扣。



【2023兔年】迎新春,謹祝大家福兔豐年,鴻圖大展,財運亨通! 即睇2023癸卯年運程預測,兔年齊齊行大運!► 即睇

Unwrap yourself a joyful Season!

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



通關復常

中概危與機

More

Share













Copy Info

Nike x Tiffany & Co.最新聯乘:Black撞Tiffany Blue的Air Force 1波鞋即將面世! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/43416 【2023兔年】迎新春,謹祝大家福兔豐年,鴻圖大展,財運亨通! 即睇2023癸卯年運程預測,兔年齊齊行大運! ► 即睇https://www.etnet.com.hk/www/tc/search/tag.php?tag=2023%E9%81%8B%E7%A8%8B 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close