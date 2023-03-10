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Hermès和Apple自2015年起合作至今，一直深受粉絲歡迎，每次推出新品都掀起搶購熱潮。近日Apple除了公布iPhone14新顏色，其Hermès配件系列的新成員亦悄悄上架，當中包括一系列Apple Watch錶帶、AirTag吊飾和鑰匙圈，全部是必收之選！

Apple Watch Hermès Casaque錶帶2023新配色

這次新配色的分別有Casaque系列和Swift皮革系列。Casaque錶帶的設計靈感源自騎師服的繽紛顏色，一共有雙圈和單圈兩個款式。雙圈款式採用六色Swift小牛皮拼接設計，由法國工藝師人手逢製而成。而單圈款式則分別有紅色配藍寶石色以及玫瑰粉紅色配黑色，以尼龍織製，適合運動和游泳時佩戴。

Apple Watch Hermès Swift錶帶2023新配色

Swift皮革系列一向給用家多色選擇，錶帶同樣採用柔軟的Swift小牛皮製成，其不鏽鋼錶扣有如馬鞍帶上的配扣，呼應Hermès的馬術傳統。今季Swift系列一共推出三款新配色：竹葉色、玫瑰粉紅色和白色。和Casaque系列一樣，有單圈和雙圈款式以供選擇，雙圈設計較單圈纖細優雅，更適合手幼的女生配戴。

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