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每當提到LOEWE，相信大家也會第一時間想起品牌標誌性Anagram，當中飾有大型小牛皮 Anagram的織籃袋更是不少女生春夏的IT Bag。春夏將至，LOEWE再為大家帶來驚喜，推出全新登場的酒椰纖維手提tote bag，這次不再以Anagram為主角，而是以撞色飾上LOEWE字母Logo，十分亮眼！

Standard A4 Tote bag in Raffia

品牌自2013年由Jonathan Anderson接手品牌創意總監一職後，設計大多走實用路線，同時不失時尚美學。這次推出的全新Tote Bag以酒椰纖維編織而成，外形如紙袋般方正，簡約低調。袋身飾有大型LOEWE Logo，雖然為撞色設計，但不會過分浮誇。

手袋的手提位以小牛皮製成，同時附有揹帶，加上其A4尺寸的袋身容量夠大，不論上班還是出遊都十分適合。是次推出的手袋共有原色和黑色，原色袋身飾有黑色LOEWE標誌，而黑色袋身則用上了白色標誌，如果你和編輯一樣喜歡型格風，相信黑色絕對是必收之選！

如你較喜歡斜揹，則可考慮A5尺寸的版本。和大尺寸一樣，A5版本同樣推出了原色和黑色，飾有撞色Logo並附有小牛皮手提位和揹帶，雖然容量不夠A4大，但卻多了一份時尚感，不論手提還是斜揹，相信也能為春夏穿搭加分。







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