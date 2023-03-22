Fashion

收藏文章　

22/03/2023Text: Christy

撞色Logo超搶眼！LOEWE全新酒椰纖維手提Tote Bag登場：A4實用性高、A5時尚感滿分

#時尚單品 #手袋 #Fashion News #名牌 #LOEWE #名牌手袋 #Tote bag #Anagram #酒椰纖維 #編織袋 #2023春頁

　　每當提到LOEWE，相信大家也會第一時間想起品牌標誌性Anagram，當中飾有大型小牛皮 Anagram的織籃袋更是不少女生春夏的IT Bag。春夏將至，LOEWE再為大家帶來驚喜，推出全新登場的酒椰纖維手提tote bag，這次不再以Anagram為主角，而是以撞色飾上LOEWE字母Logo，十分亮眼！

 

Standard A4 Tote bag in Raffia

 

Standard A4 Tote bag in Raffia $12,300
Source/ Loewe

 

　　品牌自2013年由Jonathan Anderson接手品牌創意總監一職後，設計大多走實用路線，同時不失時尚美學。這次推出的全新Tote Bag以酒椰纖維編織而成，外形如紙袋般方正，簡約低調。袋身飾有大型LOEWE Logo，雖然為撞色設計，但不會過分浮誇。

 

Source/ Loewe

 

　　手袋的手提位以小牛皮製成，同時附有揹帶，加上其A4尺寸的袋身容量夠大，不論上班還是出遊都十分適合。是次推出的手袋共有原色和黑色，原色袋身飾有黑色LOEWE標誌，而黑色袋身則用上了白色標誌，如果你和編輯一樣喜歡型格風，相信黑色絕對是必收之選！

 

Source/ Loewe

 

Standard A5 Tote bag in raffia

 

　　如你較喜歡斜揹，則可考慮A5尺寸的版本。和大尺寸一樣，A5版本同樣推出了原色和黑色，飾有撞色Logo並附有小牛皮手提位和揹帶，雖然容量不夠A4大，但卻多了一份時尚感，不論手提還是斜揹，相信也能為春夏穿搭加分。

 

Standard A5 Tote bag in raffia $9,750
Source/ Loewe

 


Source/ Loewe

 


Source/ Loewe

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

Wander in Art
You May Also Like
#時尚單品 #手袋 #Fashion News #名牌 #LOEWE #名牌手袋 #Tote bag #Anagram #酒椰纖維 #編織袋 #2023春頁
More on Fashion

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#Artinvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#露背#編輯試用#Clogs#糖癮
Fashion Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
領展供股
大國博弈
More
Share