收藏文章 撞色Logo超搶眼!LOEWE全新酒椰纖維手提Tote Bag登場:A4實用性高、A5時尚感滿分 每當提到LOEWE,相信大家也會第一時間想起品牌標誌性Anagram,當中飾有大型小牛皮 Anagram的織籃袋更是不少女生春夏的IT Bag。春夏將至,LOEWE再為大家帶來驚喜,推出全新登場的酒椰纖維手提tote bag,這次不再以Anagram為主角,而是以撞色飾上LOEWE字母Logo,十分亮眼! Standard A4 Tote bag in Raffia 品牌自2013年由Jonathan Anderson接手品牌創意總監一職後,設計大多走實用路線,同時不失時尚美學。這次推出的全新Tote Bag以酒椰纖維編織而成,外形如紙袋般方正,簡約低調。袋身飾有大型LOEWE Logo,雖然為撞色設計,但不會過分浮誇。 手袋的手提位以小牛皮製成,同時附有揹帶,加上其A4尺寸的袋身容量夠大,不論上班還是出遊都十分適合。是次推出的手袋共有原色和黑色,原色袋身飾有黑色LOEWE標誌,而黑色袋身則用上了白色標誌,如果你和編輯一樣喜歡型格風,相信黑色絕對是必收之選! 如你較喜歡斜揹,則可考慮A5尺寸的版本。和大尺寸一樣,A5版本同樣推出了原色和黑色,飾有撞色Logo並附有小牛皮手提位和揹帶,雖然容量不夠A4大,但卻多了一份時尚感,不論手提還是斜揹,相信也能為春夏穿搭加分。



