收藏文章 最強聯乘回歸!adidas x Gucci 2023春夏系列:撞色ZX 8000球鞋、全新色調Gazelle運動鞋、GG Monogram漁夫帽 品牌聯乘向來也是時尚界焦點,說到近年最受關注的,必定少不了去年Gucci和adidas的聯乘系列,一推出便掀起一番搶購潮!去年反應如此熱烈,今年雙方隨即再下一城,將於春夏推出一系列全新單品,快快搶先預覽,預備開搶! 聯乘系列去年由Gucci前任創意總監 Alessandro Michele帶領,令Gucci一度取代BALENCIAGA,成為Lyst Index的最熱門品牌,震撼時尚界。在率先公開的官方look book中,已經預告了一系列的春夏單品如T-Shirt、外套、運動套裝、漁夫帽和旅行袋等。 是次品牌除了在設計上融入了兩者logo,不少單品如漁夫帽、外套、拖鞋等亦注入了Gucci標誌性的GG Monogram,加上大膽撞色設計,提高了時尚感,相信粉絲們光是看到已十分興奮! 不過說到這次聯乘必搶的,絕對是一系列的全新鞋款。當中大熱的adidas x Gucci Gazelle 再度回歸,更推出四款全新色調,包括灰色、黑色、藍色和綠色。此外,今季更會有全新ZX 8000球鞋以及Adilette和 Sideline兩款拖鞋登場,配色同樣搶眼。adidas x Gucci聯乘系列將於今個春季上架,有興趣的大家切勿錯過!



