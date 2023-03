Fashion



收藏文章 月尾回歸!Louis Vuitton x 草間彌生第二波聯乘系列登場:必收可愛黃色南瓜手袋、Infinity Dots波點款色 去年LV與草間彌生聯乘,除了一系列單品,還有巴黎總店的「巨人草間」、美國紐約的「草間機械人」、以至日本新宿的大型聯乘廣告......總感覺不論去到哪裏,都會見到這位波點女王的足跡。來到2023年,LV再和草間彌生推出第二波聯乘,延續「Creating Infinity」的概念,推出一系列標誌性的單品,帶大家走進草間彌生的獨特世界。 揭曉單品前,值得一看的還有這次的形象廣告,除了有我們熟悉的LV品牌大使Cate Blanchett、Lea Seydoux、大坂直美、鄭浩妍和周冬雨,更有首次現身的Justin Timberlake,令不少粉絲大感驚喜!在廣告中,眾星都在面上或手臂塗上繽紛的彩繪,呼應草間彌生的世界觀。 這次聯乘的一系列單品分別以Pumpkins、Faces、Flowers、Infinity Dots和Infinity Net為主題,當中最吸睛的,絕對是Pumpkins Bag!南瓜造型手袋以黃色作底色,配以黑色Monogram圖案,集可愛與時尚於一身,必定是這次聯乘最大焦點。 除了南瓜手袋,LV亦把南瓜圖案融入了一系列手袋如Speedy 20、Boulogne和Neverfull MM等,在Monogram上加上了色彩繽紛的南瓜,玩味十足。Flowers系列則在經典款式如OnTheGo MM和Capucines上綴以花卉圖案,帶出一絲春日感。 草間彌生的標誌性波點總有著一種不可言喻的吸引力。這次聯乘單品的infinity dots中,以白底配紅色波點最為吸引,波點圖案配以小南瓜掛飾,時尚感滿分;如想再增添藝術設計感,則可看看Infinity Net和Faces的款色。這次聯乘單品將於3月31上架,粉絲們,預備好了嗎?



