收藏文章 用消費券入手心儀手袋!TWIST限時減價優惠:LOEWE Hammock、 BURBERRY Freya Tote低至6折!PRADA Cleo減近$4,000! 消費券剛剛到手,女生們想好如何「善用」這筆錢了嗎?想趁機入手心儀手袋的話,便不能錯過TWIST今個月的激減優惠!近日 TWIST網店和全線分店推出多款精選貨品減價優惠,女生最愛的名牌如BOTTEGA VENETA、LOEWE和BALENCIAGA等都有優惠,更低至6折便可以入手,立即來看看有沒有你的心儀手袋吧! 減近$10,000!LOEWE Hammock Bag LOEWE的Hammock Bag向來是不少女生的愛用手袋。袋身採用了光滑小牛皮,配以同色烤漆的五金配件,份外顯知性優雅。加上手袋走實用風格,除了可以肩背,亦可斜背和手提,一袋有三種背戴法,不論日常出遊還是上班都十分適合!原價$23,600的Hammock Bag今次大減6折,以$14,160便可入手,絕對是這次優惠的必入手之選。 情侶兩用之選:BURBERRY Freya Tote 近年Tote Bag成為時尚潮人間的新寵,當中BURBERRY的Freya Tote系列除了容量夠大,簡約的帆布設計更令其坐擁不少粉絲。這次減價的Freya Tote為Medium size的灰拼黑款式,中性的配色加上簡約低調設計,不論男女都十分適合,一袋價錢二人使用,性格比超高! 鮮有減價!BOTTEGA VENETA Mini Arco Tote 平日鮮有減價的BV今次也有優惠!Mini Arco Tote運用的BV的經典編織工藝,以柔軟牛皮疊交編織成,完美把品牌的極簡美學設計帶到大家面前。Mini Arco除了可手提,亦附有背帶供肩背或斜背使用,為穿塔增添知性美態。 下一頁:精選網店減價款式!



