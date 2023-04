Fashion



收藏文章 正式進軍家具界!Jacquemus「Objets」系列登場:復古法式風情單品,為家居添上愜意舒適感 說起Jacquemus,除了品牌最具代表性的Le Chiquito手袋,相信大家也會相起那2018 春夏系列的巨大草帽「Le Grand Chapeau Bomba」。充滿法國風情,向來走簡約大膽路線的Jacquemus,近日再有新動向 ── 正式進軍家具界,推出首個家具系列「Objets」。 「Objets」延伸品牌2023年的春夏「Le Raphia」系列,與意大利家具品牌 Exteta 合作,推出多款家具和家居擺設,當中的泳池四件組更是向意大利女建築師 Gae Aulenti致敬,Jacquemus和Exteta把Gae Aulenti於 1964 年設計的 Locus Solus戶外家具的重新演繹,以黃色和白色作主調,配合條紋印花,當中沙灘椅更是把品牌的簡約感完美呈現出來,帶給人愜意自然的舒適感覺。 當然,沙灘椅不是人人也會買。除了這些戶外家具,這次的「Objets」系列還有其他Leather Object,包括各款小型皮件和家居擺設,如以植鞣皮革製成的拼色花瓶、杯子、碟子和托盤,以及花朵和樹葉形狀的鑰匙圈和髮夾,光見看到已叫人想全部收歸家中! Jacquemus的「Objets」系列已在已於品牌官網上架,有興趣的大家不妨前往看看。 Jacquemus「Objets」:按此



