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說起Jacquemus，除了品牌最具代表性的Le Chiquito手袋，相信大家也會相起那2018 春夏系列的巨大草帽「Le Grand Chapeau Bomba」。充滿法國風情，向來走簡約大膽路線的Jacquemus，近日再有新動向 ── 正式進軍家具界，推出首個家具系列「Objets」。

「Objets」延伸品牌2023年的春夏「Le Raphia」系列，與意大利家具品牌 Exteta 合作，推出多款家具和家居擺設，當中的泳池四件組更是向意大利女建築師 Gae Aulenti致敬，Jacquemus和Exteta把Gae Aulenti於 1964 年設計的 Locus Solus戶外家具的重新演繹，以黃色和白色作主調，配合條紋印花，當中沙灘椅更是把品牌的簡約感完美呈現出來，帶給人愜意自然的舒適感覺。

當然，沙灘椅不是人人也會買。除了這些戶外家具，這次的「Objets」系列還有其他Leather Object，包括各款小型皮件和家居擺設，如以植鞣皮革製成的拼色花瓶、杯子、碟子和托盤，以及花朵和樹葉形狀的鑰匙圈和髮夾，光見看到已叫人想全部收歸家中！

Jacquemus的「Objets」系列已在已於品牌官網上架，有興趣的大家不妨前往看看。

Jacquemus「Objets」：按此







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