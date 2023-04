收藏文章

人氣男團MIRROR除了專注舞台,近年亦踏足時尚界,繼Edan的《NADE》、Anson Lo的《ALLOVER》、Jer的《Jungle Lofi》等後,今天終於傳來叫一眾粉絲興奮的消息 ── 姜濤自家服裝品牌《TO ZERO》即將面世!

《TO ZERO》以「Zero is the origination.」和「Zero is the destination.」為品牌軸心,名字除了包含著姜濤的名字「TO」,亦帶有返璞歸零的意思,姜濤希望以時裝系列為載體,展開有關人生的各種課題,啟發人心。

在率先發佈的預告片中,可見姜濤穿上自家品牌,漫游在日本的櫻花樹下,感覺唯美。片段中,姜濤穿上粉紅連帽衛衣和卡其色外套,外套上印有「NIGHTY NINE THINGS TO DO IN LIFE」的字樣,而《TO ZERO》的品牌IG則在較早前釋出了姜濤穿上同款黑色外套的背影照;相信這件外套將是系列的首批主打單品之一。

消息一出,相信各位「姜糖」已是十分期待。《TO ZERO》將於本周四(4月27日)於銅鑼灣時代廣場2樓中庭舉辦「一日限定」活動。場內有設《TO ZERO》巨型品牌標誌及以雜誌封面設計的裝置,以一日限定形式供拍照留念。要留意的是,當日需先領取籌號才可進場參觀,名額有限,先到先得,各位粉絲記得不要錯過!

https://www.facebook.com/tozero.official/videos/1185631345482137

《TO ZERO》「一日限定」活動

日期:2023年4月27日(星期四)

地點:銅鑼灣時代廣場2樓中庭

活動時間:下午2時至晚上10時(只開放予手持指定時段籌號人士)

派籌時間:4月27日下午1時45分開始

派籌地點:時代廣場地下有蓋廣場派籌



參加方法:公眾需先領取籌號,才可於指定時段憑籌進入場內參觀。

《TO ZERO》Facebook/Instagram







